سه کنفدراسیون فوتبال علیه اینفانتینو؛ «فریبکاری اعتماد را از بین برده است»

جوان آنلاین: اتحادیه فوتبال اروپا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب که مسئول اداره فوتبال در این مناطق است، روز دوشنبه در بیانیهای مشترک، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال(فیفا)، را به دلیل نحوه عملکردش در جریان طرح پیشنهادی فروش بخشی از سهام حقوق تجاری جام جهانی مورد انتقاد شدید قرار دادند.
در این بیانیه آمده است که اینفانتینو در پی طرحی که اکنون کنار گذاشته شده است، با «فریبکاری» اعتماد موجود را از بین برده، «خود را بالاتر از مجموعه قرار داده» و سه کنفدراسیون خواستار انجام یک بررسی کاملا مستقل درباره اتفاقات رخداده شدهاند.
در پایان بیانیه آمده است: قدرت فوتبال همواره در اتحاد آن بوده است. اکنون خواستار آن هستیم که به این اتحاد احترام گذاشته شود و مقام مسئول در خدمت فوتبال باشد، نه اینکه در پی فرمانروایی بر آن باشد.
این سه کنفدراسیون تاکید کردند: این سمت در فوتبال چیزی نیست که بتوان آن را در اختیار خود گرفت. این مقام به معنای در دست داشتن قدرت یا تلاش برای حفظ و مطالبه قدرت نیست.
آنها افزودند: زمانی که اعتماد از طریق فریبکاری از بین میرود و فردی خود را بالاتر از مجموعهای قرار میدهد که اختیار را به او سپرده است، این مسئولیت کنار گذاشته شده است.