کد خبر: 1373459
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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵
ورزش » ساير
خطر جدی بیخ گوش پرسپولیس 

ایستا قصد کوتاه آمدن ندارد

تیم فوتبال بانوان ایستا نیلوفر اردلان قرارداد خود را یک طرفه فسخ کرده و راهی پرسپولیس شد تا ایستا روز گذشته از سارا قمی (کاپیتان سابق تیم فوتبال بانوان) به عنوان سرمربی جدید خود رونمایی کند.
دنیا حیدری

سرویس ورزشی جوان آنلاین: روز گذشته هتل المپیک میزبان مراسم رونمایی از سرمربی تیم فوتبال بانوان ایستا البرز بود. تیمی که سال گذشته در دومین فصل حضور خود در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان ایران با ایستادن بر سکوی سوم به کار خود پایان داد. پایانی قابل قبول که می‌توانست آغاز یک مسیر رو به رشد با برنامه ای بلندمدت باشد. اما برخلاف انتظار نیلوفر اردلان به رقم داشتن قراردادی سه ساله و همچنین مساعدت سلیم زاده، مدیرعامل ایستا جهت افزایش ۶۰ درصدی مبلغ قرارداد (به دلیل تورم) این تیم را در نیمه های راه رها کرد. در واقع نیلوفر اردلان قرارداد خود را یک طرفه فسخ کرده و راهی پرسپولیس شد تا ایستا روز گذشته از سارا قمی (کاپیتان سابق تیم فوتبال بانوان) به عنوان سرمربی جدید خود رونمایی کند. سرمربی که به استفاده از بازیکنان جوان شهره است و برای فصل پیش رو در ایستا نیز همین رویه را در پیش گرفته است. تکیه بر بازیکنان بومی و البته جوانی که کمتر دیده شده‌اند.

بی‌شک اما آنچه مراسم رونمایی از سرمربی جدید ایستا را حساس کرده بود، بیش از وعده سرمربی جوان این تیم جهت تلاش برای فرصت دادن به نسل جوان و شگفتی سازی، تاکید مدیرعامل باشگاه جهت پیگیری تصمیم غیر حرفه ای نیلوفر اردلان برای فسخ یک طرفه قراردادش با این تیم بود.

سلیم زاده تاکید داشت که اردلان راهی برای بازگشت به روی نیمکت ایستا برای خود باقی نگذاشته و نماینده البرز بی تردید لیگ را با سارا قمی آغاز کرده و ادامه خواهد داد اما قصد کوتاه آمدن و مماشات با مربی که در نیمه را به غیرحرفه ای ترین شکل ممکن ایستا را رها کرده نیز ندارد.

هرچند این مسئله می تواند باعث ایجاد حاشیه برای ایستای البرز باشد اما مدیرعامل این تیم در پاسخ به خبرنگار جوان صراحتا گفت ما از جنس آهن هستیم: «کار اصلی ما آهن است. امسال تمام تلاش خود را می‌کنیم که به جایگاه مناسبی برسیم. قطعاً تا به امروز تجربیات خوبی کسب کردیم که امسال می‌تواند ما را برای رسیدن به هدفی که داریم کمک کند. هرچند از روز اول که فصل شروع نشده واقعا نمی‌توان برای روز آخر پیش بینی کرد. مخصوصاً در لیگ بانوان که سختی‌های خاص خودش را دارد. اما مطمئن باشید که حرف‌های زیادی از مجموعه ما خواهید شنید. ما تلاش می کنیم و از حق خود نیز نمی‌گذریم.»

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منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: تیم فوتبال بانوان پرسپولیس ، فوتبال ، فوتبال بانوان
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