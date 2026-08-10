جوان آنلاین: مراسم وداع با خورخه مسی، پدر لیونل مسی شب گذشته در شهر روساریو آرژانتین به پایان رسید؛ مراسمی که در فضایی کاملاً خصوصی و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و تنها اعضای خانواده در آن حضور داشتند.

بر اساس گزارش روزنامه آرژانتینی کلارین؛ لیونل مسی پس از پایان مراسم، به همراه اعضای خانواده محل برگزاری مراسم را ترک کرد. تدابیر امنیتی در اطراف محل برگزاری مراسم به شکل محسوسی افزایش یافته بود و نیروهای امنیتی تلاش کردند از ورود افراد غیرمرتبط و رسانه‌ها به محل جلوگیری کنند.

مسی برای شرکت در مراسم با یک هواپیمای خصوصی به روساریو سفر کرده بود. این هواپیما پس از پایان مراسم بدون سرنشین به سمت میامی بازگشت. با این حال، هنوز مشخص نیست که ستاره آرژانتینی اینتر میامی چه مدت در کشورش خواهد ماند و آیا پیش از بازگشت به ایالات متحده زمان بیشتری را در کنار خانواده سپری خواهد کرد یا خیر.

خورخه مسی، پدر و مدیر برنامه‌های سابق لیونل مسی در ۶۸ سالگی و پس از یک دوره بیماری در بیمارستانی در شهر روساریو درگذشت. جزئیات مربوط به بیماری او به صورت رسمی اعلام نشده است.

درگذشت خورخه مسی چند روز پس از آن اتفاق افتاد که وضعیت سلامتی او بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه رسانه‌های آرژانتینی تبدیل شد. خانواده مسی در طول این دوره تلاش کردند اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی او را خصوصی نگه دارند و از انتشار گمانه‌زنی‌ها درباره شرایط پزشکی وی انتقاد کردند.