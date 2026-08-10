۲۳ بازیکن به تیم فوتبال جوانان برای شرکت در اردوی تایلند و انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال دعوت شدند.

جوان آنلاین: مرحله نهایی اردوهای تیم ملی فوتبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه C انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا از ۲۲ مرداد در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود و ملی‌پوشان در تاریخ ۲۳ مرداد برای برگزاری ۳ دیدار تدارکاتی عازم تایلند می‌شوند.

برهمین اساس قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم جوانان ۲۳ بازیکن خود را برای حضور در این اردو و در ادامه انتخابی جام ملت‌های آسیا به شرح زیر معرفی کرد:

امیر مهدی مقصودی، محمد اکبری و ابوالفضل خلیلیان (سپاهان اصفهان) مرتضی فرخانی و علی مستانی (ذوب‌آهن اصفهان) مهدی چشم براه و پویا اسمی (پرسپولیس تهران) جعفر اسدی و محمد علی مشابه (پیکان تهران) محمد علی صحنه (شاهین تهران) محمد امین حسینی و ابوالفضل زاده‌عطار (فولاد خوزستان) ماهان علیپور (برق شیراز) بنیامین علیپور و محمدرضا عباسی (گل‌گهر سیرجان) محمد مهدی جان نیا (تراکتور تبریز) ماهان بهشتی (ملوان انزلی) آرین معالی و امیرحسین فارسی (خیبر خرم آباد) ابوالفضل کاظمی (نساجی مازندران) امیرمهدی یحیایی، امیرمحمد کریمی و عرفان خدادادیان (آلومینیوم اراک)

تیم فوتبال جوانان پس از اتمام اردوی خود در تایلند برای برگزاری مسابقات گروه C جام ملت‌های زیر ۲۰ سال عازم ویت‌تری ویتنام می‌شود.

برنامه بازی‌های ملی‌پوشان جوان در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۹ شهریور

ایران - فلسطین ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران

۱۲ شهریور

کره شمالی - ایران ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران

۱۵ شهریور

ایران - ویتنام ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران