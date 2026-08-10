طارمی از لیست المپیاکوس خط خورد

جوان آنلاین: مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس یونان، برای دومین بازی متوالی در دور سوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا از فهرست تیمش کنار گذاشته شد.

المپیاکوس در دیدار برگشت دور سوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا باید شامگاه سه شنبه ۲۰ مرداد و از ساعت ۲۱ به وقت تهران به مصاف نایمخن هلند برود و طارمی در فهرست این تیم برای این مسابقه حضور ندارد. این بازیکن در دیدار رفت دو تیم نیز از فهرست المپیاکوس خط خورده بود.

طارمی که در نقل‌وانتقالات تابستانی به المپیاکوس پیوست، هنوز فرصت حضور در این مرحله از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را پیدا نکرده است و باید منتظر تصمیم کادر فنی این تیم برای ادامه رقابت‌ها باشد.

المپیاکوس در بازی رفت برابر نایمخن به تساوی بدون گل رسید و برای صعود به مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا باید در دیدار برگشت و در خانه حریف به نتیجه مطلوب دست پیدا کند.