\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062a\u0648\u067e\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0627\u0646\u200c\u06cc\u0648\u0646\u0633\u060c \u0627\u0631\u062f\u0648\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0628\u0631\u06cc\u062c \u0648 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u06cc\u062a\u200c\u0644\u0627\u0647\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0627\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0