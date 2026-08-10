روسیه: اقدامات آمریکا در تضاد با صلح است

جوان آنلاین: میخائیل گالوزین معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد، اقدامات آمریکا در قبال بحران اوکراین با تلاش برای دستیابی به صلح همخوانی ندارد و مواضع و عملکرد واشنگتن در این زمینه با یکدیگر در تناقض است.

وی اضافه کرد: اظهارات و اقدامات مقامات آمریکایی با یکدیگر تناقض دارد. مسکو اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ماه ژوئن مبنی بر اینکه واشنگتن خود را یک میانجی بی‌طرف می‌داند مد نظر دارد. روبیو همچنین گفته بود آمریکا تلاش خواهد کرد در هفته‌های آینده زمینه برگزاری مذاکرات درباره اوکراین را فراهم کند.

گالوزین ادامه داد: ادامه ارسال سلاح‌های آمریکایی برای کی‌یف و ارائه کمک های اطلاعاتی و سایر حمایت های لجستیکی از سوی واشنگتن اهمیت زیادی دارد و با تلاش برای برقراری صلح همخوانی ندارد.

گالوزین تاکید کرد: مسکو این مسائل را در جریان تماس‌های مستمر خود با واشنگتن مطرح می‌کند.