جوان آنلاین: حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای، اقدام وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در گنجاندن جنوب لبنان در نقشه‌های رسمی این رژیم را سند قطعی طمع‌ورزی صهیونیست‌ها دانست و آن را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که این نقشه، تأییدی بر نیت واقعی دشمن است و نشان می‌دهد مذاکرات مستقیم با دولت لبنان، تنها پوششی برای خرید زمان و تحمیل واقعیت‌های جدید روی زمین است.

حزب‌الله مسئولیت این شرایط را متوجه دولت لبنان دانست و با انتقاد شدید از مسیر امتیازدهی، تصریح کرد که دولت باید فورا مسیر مذاکرات ذلیلانه را متوقف و برای شکایت به شورای امنیت و تشکیل جلسه فوری شورای دفاع اقدام کند.