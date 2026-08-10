ترامپ: فشار اقتصادی، جایگزین حمله نظامی به ایران می شود

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت: دولت این کشور پس از ماهها تحریم و محاصره، افزایش فشار اقتصادی بر ایران را زیر نظر دارد و فعلاً قصد ندارد حمله نظامی جدیدی انجام دهد.
ترامپ در گفتوگویی تلفنی با پایگاه خبری «اکسیوس» اظهار داشت: «ما با آرامش در حال رسیدگی به این موضوع هستیم. مذاکرات محدودی با آنها داریم و صرفاً وضعیت ایران را با توجه به تورم شدید و کمبود منابع مالی این کشور زیر نظر گرفتهایم.»
وی مدعی شد: ایران از نظر اقتصادی «در وضعیت بسیار بدی» قرار دارد و حتی منابع کافی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود را در اختیار ندارد.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که ترامپ یک هفته پیش، در آستانه صدور دستور ازسرگیری اقدامات خصمانه و اجرای حملهای گسترده علیه اهداف ایرانی قرار داشت؛ با این حال، در مصاحبه اخیر خود با «اکسیوس» تهدید نظامی تازهای مطرح نکرد.
رئیسجمهور آمریکا درباره مذاکرات با تهران نیز گفت: «این مذاکرات موفق خواهد شد؛ آنها همیشه موفق میشوند. مذاکرات مانند یک بازی شطرنج است.»
ترامپ در گفتوگویی مشابه با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی شد: دولت آمریکا در شرایط فعلی اقدامات نظامی گسترده را به تعویق انداخته و تمرکز خود را بر تشدید فشار اقتصادی و آرامسازی اوضاع در تعامل با تهران قرار داده است.
بر اساس این گزارش، دولت آمریکا بهطور فزایندهای بر وخامت شرایط اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی و اختلافات داخلی در ایران حساب باز کرده است؛ این در حالی است که محاصره دریایی آمریکا همچنان ادامه دارد.
«جی. دی. ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا، نیز روز شنبه در گفتوگو با شبکه «فاکسنیوز» گفت: «ما در میانه این بازی قرار داریم و از مجموعه کاملی از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی استفاده میکنیم تا بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا به دست آوریم.»