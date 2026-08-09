جوان آنلاین: حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر ذوالقدر را بهعنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند.
متن حکم حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
باتوجّه به تجارب ارزشمندتان بدینوسیله جنابعالی را بهعنوان مشاور سیاسی خود منصوب میکنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت و در پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی، تحت توجّهات سرورمان حضرت بقیةاللهالاعظم عجلاللهتعالیفرجهالشریف موفّق و مویّد باشید.
سیّدمجتبی خامنهای