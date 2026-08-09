کد خبر: 1373364
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
سیاست » اخبار کلی
روایت فرزند شهید لاریجانی از واکنش او به ماجرای ردصلاحیتش

شهید لاریجانی گفت حاضر نیستم به چهره انقلاب پنجه بزنم

لاریجانی فرزند شهید لاریجانی با اشاره به نوع کنش‌گری پدرش در این موضوع، یادآور شد: برخی سیاستمدار‌ها در این مواقع تصمیم می‌گیرند برگردند و پنجه به صورت نظام بکشند، اما ایشان مطلقاً این روش را قبول نداشت.

جوان آنلاین: فردی به پدرم گفته بود حالا که ردصلاحیت شده‌اید، اطلاعیه‌ای تند بدهید، اما پدرم تأکید کرد: من فلان شورا و فلان نهاد را نمی‌بینم، خدا را در نظر می‌گیرم. اینها اشتباهی هستند و باید تغییر کنند، چرا ما باید پنجه به چهره انقلاب بکشیم؟ 
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا لاریجانی، روز گذشته با حضور در نشست خبری سخنگوی وزارت کشور که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های شهید لاریجانی اظهار کرد: از ویژگی‌های مهم شهید لاریجانی این بود که دارای دستگاه فکری بود که کاملاً اقتباس‌شده از شهید مطهری بود. داشتن انسجام فکری باعث شده بود ایشان در مواجهه با حوادث داخلی و خارجی خیلی سریع تجزیه و تحلیل کند و در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه تصمیم مناسب را بگیرد. فرزند شهید لاریجانی در ادامه با اشاره به واکنش شهید لاریجانی درباره احراز نشدن صلاحیتش در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: درباره حوادث ۱۴۰۰ ایشان می‌گفت آبروی هرکس متاعی است که خداوند به او می‌دهد. ما موظفیم وظیفه خود را انجام دهیم. وی تصریح کرد: در حوادثی که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ برای ایشان رخ داد که حوادث بدی بود و در شأن نظام جمهوری اسلامی نبود، هر کسی مطلع می‌شد چه گذشته و واقع امر چه بوده است، متحیر می‌ماند. از جمله رهبر شهید که سیره ایشان همواره دفاع از برخی نهاد‌ها بود، آن‌قدر آن مسئله حاد بود که ظرف چند هفته سه بار نسبت به شورای نگهبان اعلام نارضایتی کردند و تأکید داشتند ظلم و جفا شده است و باید جبران کنند. 
فرزند شهید لاریجانی با اشاره به نوع کنش‌گری پدرش در این موضوع، یادآور شد: برخی سیاستمدار‌ها در این مواقع تصمیم می‌گیرند برگردند و پنجه به صورت نظام بکشند، اما ایشان مطلقاً این روش را قبول نداشت. در جلسه‌ای فردی به ایشان گفت حالا که این‌طور شده، شما اطلاعیه‌ای تند بدهید، اما پدرم تأکید کرد: مطلقاً این کار را نمی‌کنم. من فلان شورا و فلان نهاد را نمی‌بینم، خداوند و خون پاک شهدا را می‌بینم. اینها اشتباهی هستند و اینها باید تغییر کنند، چرا ما باید به چهره انقلاب پنجه بکشیم؟ اینها اشتباهی هستند و باید رفتار خود را درست کنند. من هیچ‌گاه مقابل انقلاب نمی‌ایستم. وی افزود: رفتار دیگر می‌توانست قهر کردن باشد، اما ایشان انتخاب نکرد و گفت: نسبت به مردم و انقلاب مسئولیت داریم. انتخاب شهید لاریجانی این بود با کمک ظرفیت‌های نظام پیش بروند و شروع کردند اعتراض خود را نسبت به این روش غلط نشان دادن و نامه‌نگاری به رهبری و شورای نگهبان و شکایت از آن نهاد‌ها در نزد قوه قضائیه را انجام داد. فرزند شهید لاریجانی تأکید کرد: پدرم می‌گفت مسئله فردی مهم نیست، اما این اتفاق نشان می‌دهد یک جای دستگاه درست کار نمی‌کند و باید آن را اصلاح کرد. آقای اژه‌ای مردانه ایستاد و حکم صادر شد و دست آنانی که این کار را کردند رو شد. شهید لاریجانی نشان داد این نظام خاصیت خودترمیمی دارد. 
پسر شهید لاریجانی درباره مشی رسانه‌ای پدرش اظهار کرد: زمانی که وارد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد، دغدغه‌اش این بود که شکاف‌های جامعه را کم و سعی کنیم انسجامی که در جنگ ۱۲روزه شکل گرفت را تقویت و مردم را اقناع کنیم. در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، پدرم موکداً تأکید داشت باید افکار عمومی اقناع شود. یکی از مسئولان باید بیاید برای مردم شرایط را توضیح دهد. ایشان در فاصله یک هفته و ۱۰ روز، زیر بمب و موشک مصاحبه برگزار می‌کرد تا مردمی که قرار است مقاومت کنند از وضعیت مطلع باشند و قانع شوند. در مسائل سیاسی نیز وقتی برخی سیاسیون اظهارنظر‌های شاذ می‌کردند، تماس می‌گرفت و می‌گفت به دلیل شرایط کشور دعوا را به خود دبیرخانه شعام بیاورید، چون دال مرکزی ایشان حفظ انسجام ملی بود. 
 تاب‌آوری مردم هر محاصره‌ای را می‌شکند 
علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، نیز در ابتدای این مراسم طی سخنانی گفت: با وجود شرایط جنگی، شاهد وحدت همه جریان‌ها و اقوام هستیم که باید مسئولان سعی کنند آن را تقویت کنند. ما امروز شرایط سختی داریم، در حال دفاع از تمدن ایران هستیم و در این حوزه تاب‌آوری ملی ما مثال‌زدنی است. اما تاب‌آوری اجتماعی مهم است. شرط اول انسجام، به رسمیت شناختن تمدن‌هاست. در حفظ این انسجام، اولین شرط این است که از ساختار‌های رسمی صیانت کنیم که در صدر آن، رهبری و سران قوا هستند. وی در مورد اتفاقات دی گذشته گفت: آن زمانی که حوادث تلخ دی‌ماه اتفاق افتاد، وزارت کشور در کنار شعام، همه استانداران و مسائل استان‌ها را تحلیل و ریشه‌یابی کردیم و جمع‌بندی نسبی انجام شد. این موضوع تا جایی که در اختیار ما باشد در دستور کار وزارت کشور است. معاون سیاسی وزارت کشور تأکید کرد: ممکن است ما کوتاهی‌هایی داشتیم، ولی در اتفاقات دی‌ماه طراحی دشمنان خارجی هم بوده است. پیگیری موضوعات مرتبط با آن ادامه دارد. زینی‌وند افزود: اعتراض حق مردم است و باید آن را مدیریت کنیم؛ باید حرف‌ها را بشنویم و تدبیر کنیم. امیدوارم قانون تجمعات هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و تکلیف این موضوعات مشخص شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره شرارت دریایی امریکا هم گفت: در محاصره تصنعی هستیم، ولی ذخایر کشور همچنان پابرجاست. هر ظرفیتی وجود داشته باشد استفاده می‌کنیم. کشور ما محاصره‌ناپذیر است؛ با اقتدار و تاب‌آوری ملی، مردم این محاصره تصنعی را به پایان می‌رسانند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لاریجانی ، وزارت کشور ، انتخابات
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