کد خبر: 1373343
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۱
جامعه » حوادث | انتظامی

شکارچیان زنان به دام پلیس تهران افتادند

1 دو مرد شیطان‌صفت که در پوشش مسافربر، زنان را ربوده و همزمان با آزار و اذیت، طلاهایشان را سرقت می‌کردند، در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند
جلال مهرگان 

جوان آنلاین: دو مرد شیطان‌صفت که در پوشش مسافربر، زنان را ربوده و همزمان با آزار و اذیت، طلاهایشان را سرقت می‌کردند، در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند. متهمان در جریان تحقیقات به پنج فقره سرقت با همین شیوه اعتراف کرده‌اند. 
سرهنگ کارآگاه مهدی معمارپور، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران گفت: چندی قبل زنی به مأموران پلیس تهران خبر داد در محدوده ازگل هدف سرقت و آزار و اذیت قرار گرفته است. او در تحقیقات اولیه به کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی گفت: حدود ساعت ۱۳:۴۸ از محل کارم در خیابان تهرانپارس، خیابان فرجام، خارج شدم و کنار خیابان منتظر تاکسی بودم تا به خانه‌ام بروم که یک پراید مسافربر توقف کرد. به جز راننده، مرد دیگری در صندلی شاگرد سوار بود که مقصدم را گفتم و در صندلی عقب سوار شدم و راننده حرکت کرد. بعد از طی مسیری، راننده ناگهان تغییر مسیر داد که اعتراض کردم. در محلی خلوت آن دو به من حمله کردند و بعد از آزار و اذیت، طلاهایم که ۲ میلیارد تومان ارزش داشت سرقت کردند و مرا از خودرو بیرون انداختند و فرار کردند. 
 ردیابی چهره یکی از سارقان 
همزمان با طرح شکایت، تحقیقات کارآگاهان پس از حضور در محل و بررسی صحنه ادامه پیدا کرد. در جریان تحقیقات میدانی، کارآگاهان موفق شدند با بررسی دوربین‌های مداربسته چهره یکی از متهمان را شناسایی کنند. شاکی وقتی تصویر متهم را دید، او را به عنوان یکی از مجرمان شناسایی کرد. بعد از به دست آمدن این سرنخ، کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه وی را شناسایی و او را بازداشت کردند. 
 اعتراف به جرائم سریالی 
متهم در جریان بازجویی‌های تخصصی به سرقت اعتراف کرد و در اظهارات خود مدعی شد که این سرقت‌ها را با همکاری فرد دیگری انجام داده است. با به دست آمدن این سرنخ، کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی همدست متهم ادامه دادند و همدست متهم در خیابان شوش دستگیر شد. متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت و در ادامه تحقیقات، به ارتکاب سرقت‌های مورد بررسی اعتراف کرد. 
 اعتراف به ۵ سرقت به عنف 
سرهنگ معمارپور در پایان اعلام کرد: دو متهم تاکنون به پنج فقره سرقت به عنف با همین شیوه اعتراف کرده‌اند. با دستور مرجع قضایی، متهمان برای تکمیل تحقیقات در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار دارند و بررسی‌ها برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی و کشف دیگر جرائم ارتکابی آنها ادامه دارد. پلیس همچنین در حال بررسی سوابق و شناسایی سایر مالباختگان احتمالی این پرونده است و نتیجه تحقیقات تکمیلی پس از روشن شدن ابعاد دیگر پرونده اعلام خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: شیطان ، پلیس ، مسافر
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