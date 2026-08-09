کد خبر: 1373327
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
سیاست » اخبار کلی
نایب‌رئیس مجلس با انتقاد از افزایش قیمت کالاها:

گرانی حق مردم پای کار کشور نیست

1 قانون‌گذاری مجلس برای تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز

جوان آنلاین: در حالی که افزایش بی‌دلیل قیمت کالا‌ها به یکی از دغدغه‌های جدی معیشتی مردم تبدیل شده است، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «حق مردمی که حدود ۱۶۰ شب در خیابان‌ها حضور پیدا و قدرتمندانه از کشور دفاع کردند، گرانی نیست»، خواستار کنترل افزایش قیمت‌ها از سوی دولت شد و رضایت مردم و تأمین حداقل‌های معیشتی را از اولویت‌های مجلس دانست. حاجی‌بابایی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، از تلاش مجلس برای تدوین قانونی با هدف تصریح و تثبیت حق حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر این آبراه بین‌المللی خبر داد. 
 
به گزارش خانه ملت، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یک‌شنبه ۱۸ مردادماه) مجلس و طی نطق پیش از دستور خود، با اشاره به برگزاری پرشور مراسم اربعین حسینی و ضمن تسلیت شهادت تعدادی از مستشاران ایرانی و مردم در حمله به استان نینوای عراق گفت: این حادثه نشان‌دهنده اراده استکبار برای جلوگیری از برگزاری پرشور مراسم اربعین و عصبانیت آنها از حضور مردم کشور‌های مختلف دنیا در این حماسه بزرگ و این قله بلند آزادگی و شرف بود. 
حاجی‌بابایی افزود: باید از همه کسانی که زحمت کشیدند تا مراسم پیاده‌روی اربعین به خوبی در ایران و عراق برگزار شود، تقدیر شود. این مراسم بزرگ‌ترین حماسه عقیدتی و سیاسی و جلوه همبستگی ملت‌های آزاده جهان است و باید از همین جا از مردم خوب و عزیزی که در این حماسه بزرگ حضور داشتند، تقدیر کنیم. 

 هر طرحی که حاکمیت ایران را در تنگه هرمز نقض کند، مردود است
نایب‌رئیس مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز امروز شاید به دلایل گوناگون و آن‌چنان که در دنیا گفته شده است، از موضوع هسته‌ای مهم‌تر باشد؛ به دلیل اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ابرقدرت شدن ایران در این تنگه پراهمیتِ بین‌المللی تعریف شده و هر کس از منظری در این رابطه سخن می‌گوید، اما آنچه می‌توان به عنوان اراده ملت ایران از آن نام برد این است که حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر آن قطعی باشد و هر طرحی و هر گفته‌ای که حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز را نقض کند، مقبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. 
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی پرقدرت در حال پیگیری و تصویب قانونی است که بتواند حق حاکمیت جمهوری اسلامی را برای ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان تصریح کند و در همین چارچوب، کمیسیون‌های مختلف مجلس طرح‌های زیادی را تدوین کردند تا از بین این طرح‌ها بتوانیم به یک اجماع برسیم، اجماعی که بتواند ملت بزرگ ایران را اقناع کرده و حرف اول و آخر جمهوری اسلامی ایران را بر قوانین موضوعه دنیا تصریح کند. 

 کشور کمک‌کار امریکا در حمله به ایران هدف مشروع ماست
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق پیش از دستور خود گفت: امریکا نشان داده در هیچ موضوعی صادقانه برخورد نمی‌کند و مذاکرات با امریکا در حال حاضر وجود ندارد و اگر مباحثی بین ما و عمان در حال پیگیری است، نباید با دخالت امریکا باشد؛ سخن گفتن با امریکایی که به هیچ‌کدام از وعده‌های خود وفا نمی‌کند، باید با احتیاط و با دقت و توجه انجام شود تا متضمن حقوق ملت بزرگ ایران باشد و آنچه رهبری عزیز فرمودند، خط‌مشی اساسی ما در مواجهه با امریکا و رژیم صهیونیستی است. 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، با بیان اینکه پیمان‌های منطقه‌ای اگر در راستای مقابله با امریکا و رژیم صهیونیستی باشد، هم مردمی است و هم فراگیر خواهد بود، تأکید کرد: هر پیمانی که در جهت منافع اسرائیل و امریکای جنایتکار باشد، جز شعله‌ور کردن آتش جنگ هدف دیگری نخواهد داشت. 
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران قدرتمندانه در جهت وحدت کشور‌های اسلامی و منطقه اقدام می‌کند، ولی در عین حال هر کشوری بخواهد برای حمله به ایران به امریکا کمک کند، هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و نیرو‌های مسلح ما اجازه سوءاستفاده از منطقه برای حمله به ایران را نخواهند داد و از حق ایران دفاع می‌کنند، چراکه ما در حال جنگ با امریکا هستیم و ملت آمادگی خود را برای این جنگ اعلام کردند و از حقوق خود کوتاه نخواهند آمد. 

 حق مردم مدافع کشور، گرانی نیست
حاجی‌بابایی در ادامه در خصوص افزایش قیمت کالا‌ها گفت: دولت باید مراقبت افزایش قیمت‌ها باشد. البته گرانی‌هایی که مربوط به جنگ است را مردم پذیرا هستند، اما گرانی‌های بی‌دلیلی در جامعه وجود دارد و آنها مربوط به جنگ نیست و این گرانی‌ها قابل پذیرش نخواهد بود و توقع مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است که جلوی این افزایش قیمت‌ها گرفته شود. حق مردمی که حدود ۱۶۰ شب در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و قدرتمندانه از این کشور دفاع کردند، گرانی نیست. باید توجه کنیم که رضایت مردم، حرف اول و آخر مجلس شورای اسلامی است، مجلس به دنبال آن است که مردم از نظر معیشت و زندگی حداقل‌های خود را داشته باشند. 
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی صحبت‌های خود با گرامیداشت روز خبرنگار خاطرنشان کرد: این روز را به همه خبرنگاران عزیز در سراسر کشور که جانانه در صف مقدم جنگ ایستادند و هم اطلاع‌رسانی و تبیین و هم با استکبار خبری مقابله کردند، در برابر همه محافل خبری دنیا ایستادند و از ایران بزرگ دفاع کردند، صمیمانه تشکر می‌کنیم. مجلس شورای اسلامی قطعاً در رابطه با خبرنگاران عزیز هم مسئولیت قبول می‌کند و هم مسائل را پیگیری خواهد کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مردم ، تورم ، کالا
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