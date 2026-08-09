جوان آنلاین: فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه بسیج برای مقابله با تهدیدات دشمن گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه و دیگر عرصه‌های رویارویی با دشمن نشان داد که انسجام و بصیرت ملت ایران، پشتیبانی مردمی از نظام و نیرو‌های مسلح و آمادگی بسیج، از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی کشور است و دشمنان با وجود طراحی‌های گسترده، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، در بازدید از گردان‌های پدافند هوایی ارتقا یافته لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) و ارزیابی آمادگی آنها، با ادای احترام به مقام والای شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای هرمز، شهدای جنگ رمضان و شهدای تهران بزرگ، یاد و خاطره امام راحل (ره) و فرماندهان و شهدای این لشکر پرافتخار را گرامی داشت.

وی با قدردانی از آمادگی‌های چشمگیر رزمی، حضور پرشور و مجاهدت‌های مستمر رزمندگان، پاسداران و بسیجیان در تمامی مأموریت‌های ابلاغی سپاه تهران بزرگ افزود: امروز تنها بخشی از توانمندی‌ها و آمادگی‌های عظیم لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) در این میدان به نمایش درآمده است و در صورت فراهم بودن شرایط، اجتماع بسیار بزرگ‌تر و با عظمت بیشتر همراه با تمام امکانات و تجهیزات این لشکر برگزار می‌شد.

هیچ‌گاه نباید به دشمن اعتماد کرد

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به آموزه‌های صریح و مستمر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره ماهیت جبهه استکبار اظهار کرد: دشمن اصلی همه مسلمین و بشریت، امریکا و رژیم صهیونیستی هستند و امام راحل (ره) از امریکا به عنوان «شیطان بزرگ» یاد کردند؛ دشمنی که هیچ‌گاه نمی‌توان و نباید به او اعتماد کرد، چراکه بار‌ها ثابت شده دشمن کینه‌توز بشریت است.

سردار حسن‌زاده با بیان اینکه دشمنان از ایام پیش از جنگ ۱۲ روزه تا به امروز به صورت رسمی و علنی اهداف شوم خود را اعلام کرده‌اند، تصریح کرد: استکبار جهانی با هدف تغییر نظام جمهوری اسلامی، نابودی نیرو‌های مسلح، از بین بردن نظام ولایی و نابودی نقطه مرکزی و محور اصلی مقاومت در جهان، دست به طراحی‌های گسترده زد، اما در دستیابی به تمامی این اهداف ناکام ماند. وی با اشاره به انسجام و بصیرت بی‌نظیر ملت ایران گفت: برخلاف محاسبات و تحلیل‌های دشمنان، ملت ایران امروز منسجم‌تر، با بصیرت‌تر و با ایمانی راسخ‌تر پیرامون ولایت و جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و وحدت و یکپارچگی آنان موجب شگفتی و تحیر جهانیان شده است.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه ایستادگی ایران اسلامی پس از تمامی فشار‌های نظامی، حملات پیاپی و شهادت رهبران، فرماندهان برجسته نظامی و دانشمندان هسته‌ای و موشکی، الگویی خیره‌کننده بر جای گذاشته است، افزود: سران امریکا و رژیم صهیونیستی امروز در برابر افکار عمومی، نخبگان و مردم خود هیچ پاسخی برای ناکامی‌های پیاپی خود ندارند. سردار حسن‌زاده با اشاره به زیر سؤال رفتن اقدام‌های دونالد ترامپ ملعون از سوی افکار عمومی غرب، اظهار کرد: از او سؤال می‌کنند که پس از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب، نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه تسلط بر تنگه هرمز و ثبات اقتصاد جهانی را نیز دچار چالش کرده است. از این‌رو امروز ترامپ و نتانیاهو در یک سردرگمی شدید راهبردی به سر می‌برند و هیچ راهکاری برای برون‌رفت از این بن‌بست ندارند. وی با اشاره به زوال ادعای ابرقدرتی غرب گفت: امریکا که خود را ارتش اول جهان می‌دانست و رژیم صهیونیستی که مدعی ارتش اول منطقه بود، در برابر اراده و ایمان ملت ایران و رزمندگان اسلام شکست خوردند و به دنیا ثابت شد که این قدرت‌ها کاملاً آسیب‌پذیر و شکست‌پذیر هستند.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با تبیین مؤلفه‌های اصلی اقتدار ملی ایران اظهار کرد: قدرت پشتیبانی مردمی از نظام، ولایت و نیرو‌های مسلح، مهم‌ترین مؤلفه اقتدار ماست که حماسه حضور مستمر و بیش از ۱۶۰ شبانه‌روزی مردم در میادین طی ماه‌های اخیر، مصداق بارز یک معجزه الهی و عملیاتی نظیر کربلای ۵ به‌شمار می‌رود.

آمادگی بسیج برای مقابله با هرگونه تهدید دشمن

سردار حسن‌زاده با بیان اینکه بسیج مردمی یکی دیگر از ارکان اصلی و استوار اقتدار ملی است، تصریح کرد: بسیج به واسطه ویژگی‌هایی همچون آموزش‌پذیری، انعطاف‌پذیری و آمادگی همه‌جانبه می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مقابله با هرگونه تهدیدی آماده شود و ساختار‌های متناسب را ایجاد کند.

وی با اشاره به هوشیاری گردان‌های رزمی، گردان‌های امام‌حسین (ع) و گروه‌های طرح «لبیک یا امام خامنه‌ای» افزود: در جنگ ۱۲روزه، فتنه دی‌ماه و جنگ رمضان، نیرو‌های بسیج و انتظامی تمام معابر و میادین حساس تهران و کشور را تحت کنترل کامل قرار دادند و فرصت کوچک‌ترین جابه‌جایی و خباثت را از عوامل دشمن، منافقین و سلطنت‌طلبان سلب کردند.

اذعان دشمن به اقتدار نیرو‌های مسلح ایران

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با افشای اذعان محرمانه دشمنان به اقتدار نیرو‌های مسلح تصریح کرد: عوامل امریکایی و صهیونیستی در گزارش‌ها و مخابره‌های محرمانه خود به صراحت به آمادگی ۱۰۰ درصدی نیرو‌های بسیج و رده‌های مستقر در تهران و اطراف آن اذعان کرده و به سران خود هشدار داده‌اند که مراقب باشند اشتباهات گذشته را در تهران تکرار نکنند، چراکه با ضربه‌ای بسیار مهلک و پشیمان‌کننده مواجه خواهند شد. سردار حسن‌زاده با تقدیر از ولایتمداری، بصیرت و خستگی‌ناپذیری رزمندگان اسلام یادآور شد: مکتب امام شهیدمان به ما آموخت که هرگز نباید به دشمن اعتماد کرد، نباید او را دست‌کم گرفت و تنها راه غلبه بر کفر و استکبار، حفظ وحدت، حضور در صحنه و آمادگی تمام‌عیار است.