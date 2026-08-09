جوان آنلاین: تارنمای شرکت خصوصی خدمات مالی و سرمایه‌گذاری «The Motley Fool» در ایالت ویرجینیای آمریکا نوشت: به‌روزرسانی گزارش درآمد‌های سه‌ماهه دوم جی‌پی‌مورگان به‌واسطه هشدار جِیمی دیمون، مدیرعامل این بانک، توجهات را به خود جلب کرده است. وی با اشاره به زنجیره‌ای از مخاطرات، آنها را به صفحات تکتونیکی زمین تشبیه کرد و هشدار داد که برخورد این صفحات می‌تواند به وقوع یک «زلزله» بینجامد. این اظهارات بیشتر از آنکه یک پیش‌بینی باشد، هشداری به سرمایه‌گذاران بود مبنی بر اینکه سطح ریسک در شرایط کنونی بالاست.

به گزارش ایرنا، به نوشته این همان پس‌زمینه‌ای است که سرمایه‌گذاران باید در بستر آن پیش‌بینی این بانک درباره افزایش قیمت طلا به بیش از پنج هزار دلار در هر اونس تا سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ را در نظر بگیرند. مطابق چشم‌انداز این بانک بزرگ، قیمت طلا پس از آن نیز می‌تواند حتی بالاتر برود

پیش‌تر تحلیلگران بانک یوبی‌اس سوئیس در یادداشتی که آخر هفته گذشته (میلادی) منتشر شد، پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ به پنج هزار دلار در هر اونس برسد. آنها در عین حال هشدار دادند که در کوتاه‌مدت همچنان خطر‌هایی متوجه بازار طلاست.

قیمت نقدی طلا تا زمان نگارش این مطلب حدود ۴۳۴۲ دلار در هر اونس معامله می‌شود، اما در مقایسه با رکورد تاریخی ۵۵۹۴.۸۲ دلار که در اواخر ژانویه به ثبت رسید، حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است.

همزمان با اینکه درگیری‌های خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره افزایش تورم را تشدید کرده و انتظارات برای تداوم نرخ‌های بهره بالاتر در بازه‌ای طولانی‌تر از سوی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را افزایش داده، قیمت طلا تحت فشار قرار گرفته است. به طور معمول، افزایش نرخ‌های بهره جذابیت طلا را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد.

فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره معیار خود را در بازه ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر نگه داشت.

تحلیلگران یوبی‌اس در یادداشت پایان هفته خود نوشتند که انتظار دارند تورم به‌تدریج کاهش تعدیل شود و به فدرال رزرو اجازه دهد که در سال جاری نرخ‌های بهره را در همین سطح حفظ کند و سپس در سال ۲۰۲۷ بار دیگر چرخه کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد.

مارک هیفِل، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری این بانک سوئیسی گفته است که «دوره‌های ضعف قیمت طلا به سمت کانال چهار هزار دلار در هر اونس یا پایین‌تر ممکن است در نهایت فرصت‌هایی برای ایجاد یک موقعیت راهبردی در بازار طلا ایجاد کند.»