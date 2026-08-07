\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0631\u0648\u0632 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u060c \u062f\u0631 \u0646\u0634\u0633\u062a\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06cc \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc \u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.