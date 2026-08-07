صنعا: نیروهای ما در کمین‌ هستند

دولت صنعا و شورای عالی سیاسی یمن، از عملیات نیروهای مسلح یمن علیه تجمع مزدوران سعودی استقبال و تاکید کردند که نیروهای یمنی در کمین هستند.

جوان آنلاین: دولت یمن در صنعا تصریح کرد که عملیات نیروهای مسلح یمن، تجمعات نظامی گسترده سعودی را که در حال آمادگی برای حمله به استان‌های این کشور بودند، هدف قرار داده است.

به نقل از المیادین، دولت یمن تأکید کرد که معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»، گزینه‌ای است که تا زمان تحقق خواسته‌های برحق و عادلانه ملت یمن، بازگشت‌ناپذیر است.

دولت یمن خطاب به عربستان اعلام کرد که باید بداند نیروهای مسلح یمن در کمین هستند و در نهایت آمادگی و هوشیاری برای درهم‌کوبیدن تمامی نقشه‌های آنها قرار دارند.

از سوی دیگر، شورای عالی سیاسی یمن نیز این عملیات ویژه و گسترده نیروهای مسلح یمن علیه تجمعات دشمن سعودی را تبریک گفت.

این شورا تصریح کرد که تجمعات عربستان هر اندازه هم که باشد، مانع از حرکت مشروع ملت یمن برای گرفتن حقوق خود و رفع ظلم نخواهد شد.

همچنین شورا تأکید کرد که معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»، به معادله‌ای ثابت و ریشه‌دار تبدیل شده است.

در مقابل، وزارت دفاع دولت دست‌نشانده عربستان در یمن، اعلام کرد که تعدادی از نیروهایش در پی حمله با موشک و پهپاد کشته و زخمی شده‌اند. این حمله، تعدادی از پادگان‌ها و یگان‌های نظامی مستقر در استان‌های مأرب و حضرموت را هدف قرار داده بود.

نیروهای مسلح یمن روز پنج‌شنبه اعلام کردند که یک عملیات نظامی گسترده و ویژه را اجرا کرده‌اند که تجمعات وابسته به دشمن سعودی در مناطق «الرویک»، «العبَر»، «الثنیه» و دیگر پادگان‌های متعلق به «لشکر اول» و «لشکر سوم اضطراری» را هدف قرار داده است.