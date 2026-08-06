تاکید مجلس بر لزوم بازگشایی ثبت سفارش مواد اولیه تنظیم بازار

جوان آنلاین: زهرا سعیدی روز پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت صنایع آسیب دیده اصفهان که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر برخی کارخانجات دولتی و عمومی تولید کننده محصولات شوینده و بهداشتی با عرضه فرآوردههای قیمت مناسب، نقش مستقیم و اساسی در تنظیم بازار کشور ایفا میکنند، اما به دلیل مسدود ماندن چهار ماهه ثبت سفارشها در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای تامین مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
به گزارش ایرنا، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنیهای انجامشده با رئیس کل بانک مرکزی افزود: طی گفتوگوها و پیگیریهای صورتگرفته، پیشنهادها و راهکارهای تخصصی برای حل مشکلات ارزی ارائه شده و مسوولان ارشد ارزی نیز بر لزوم حمایت تاکید دارند، اما تحقق این امر نیازمند پیگیری مستمر و گزارشدهی دقیق دبیرخانه و مجموعههای دولتی است تا مصوبات اجرایی شود.
سعیدی به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت «ارز با منشأ خارجی» اشاره و بیان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و بهمنظور رفع نیازهای فوری کشور، مقرر شده کارگروهی ویژه تشکیل شود تا درخواست ثبت سفارش واحدهایی که امکان تامین ارز از منابع بیرونی را دارند، بررسی و تایید کند؛ لذا انتظار میرود وزارت صمت و دستگاههای متولی، استثنائاتی را برای بازگشایی ثبت سفارش این صنایع حیاتی اعمال کنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از وضعیت زیست محیطی اصفهان و عملکرد برخی صنایع آلاینده تصریح کرد: اگرچه احترام و حرمت مسوولان و وزرایی که در گذشته این واحدهای صنعتی را راهاندازی کردهاند محفوظ است، اما این موضوع بههیچوجه مجوز نادیده گرفتن سلامت مردم و تزریق آلایندهها به آسمان شهر نیست.
وی با تاکید بر ایستادگی قاطع مجلس در برابر طرحهای توسعهای آلاینده اظهار داشت: سلامت مردم اصفهان خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد برخی کارخانهها به بهانه فعالسازی چند کوره غیر استاندارد، زیستبوم منطقه را تهدید کنند؛ از مسوولان متولی و مجموعه محیط زیست نیز انتظار داریم با قاطعیت کامل در برابر این تخلفات بایستند و همراه مجلس در دفاع از حقوق شهروندان عمل کنند.
سعیدی خواستار برگزاری نشست مشترک و اضطراری میان نمایندگان دولت، بانک مرکزی و فعالان اقتصادی اصفهان شد تا ضمن بررسی گزارشهای واقعی بخش تولید، تصمیمات عملیاتی برای عبور صنایع از شرایط کنونی اتخاذ شود.