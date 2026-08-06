ترکیه: تروریسم اسرائیل در کرانه باختری و قدس اشغالی ادامه دارد

وزیر خارجه ترکیه ضمن اشاره به تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای بی‌ثبات کردن سوریه گفت که اقدامات تروریستی این رژیم و نتانیاهو در کرانه باختری و قدس اشغالی نیز همچنان ادامه دارد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که اسرائیل و کابینه نتانیاهو به فعالیت‌های تروریستی خود در کرانه باختری و قدس ادامه می‌دهند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، هاکان فیدان همچنین گفت که اسرائیل با حملات مداوم خود در تلاش است تا امنیت سوریه را تهدید کند و باید به این رژیم فشار وارد شود تا به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.

فیدان افزود: ما بر همکاری در زمینه دفاع و مبارزه با تروریسم با سوریه تاکید داریم. سوریه باثبات‌تر شده است و ما در تلاش برای توسعه روابط با آن در تمام سطوح هستیم.

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به تحولات لبنان هم اظهار داشت: ثبات و امنیت باید در لبنان تضمین شود چراکه سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل منجر به کشته و آواره شدن هزاران نفر شده است.

وزیر خارجه سوریه هم بدون اشاره به راهکار عملی مدعی شد که دمشق در تلاش برای تثبیت ثبات در جنوب سوریه و توقف حملات مکرر اسرائیل است.