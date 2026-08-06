جوان آنلاین: گرمای شدید و خشکسالی در حال آسیب رساندن به سیستم انرژی اروپا هستند. پالایشگاهها در حال از دست دادن راندمان خنکسازی خود هستند، سطح رودخانهها باعث کاهش تولید انرژی هستهای میشود، تولید برقآبی در حال کاهش است و حمل و نقل سوخت داخلی با حمل محمولههای کوچکتر توسط قایقها، گرانتر میشود. دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد در بخشهای بزرگی از جنوب و مرکز اروپا به طور فزایندهای رایج شده است و خشکسالی طولانی مدت باعث کوچک شدن رودخانهها، خشک شدن خاک و دامن زدن به آتشسوزیهای مخرب میشود.
به گزارش ایسنا، از نظر تاریخی، تغییرات فصلی دما بر قیمت انرژی در سراسر قاره تاثیر گذاشته، زیرا تقاضای گرمایش و سرمایش در نوسان است؛ با این حال، تحلیلگران کالا در بانک استاندارد چارترد خاطرنشان کردهاند که گرمای شدید و خشکسالی اکنون بر توانایی پالایشگاهها در تولید کارآمد سوخت تاثیر میگذارد و همزمان تقاضا را افزایش و عرضه را محدود میکند.
اختلاف قیمت نفت خام برنت و دیزل ICE جمعه گذشته، از ۷۵ دلار در هر بشکه فراتر رفت که نزدیک به بالاترین حد خود در ۲۰ سال گذشته است و در صورت بدتر شدن شرایط، احتمال افزایش بیشتر وجود دارد.
پالایشگاههای اروپا عمدتا در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ساخته شدهاند و برای دماهای سرد و زیر صفر بهینه شدهاند، بنابراین برای موجهای گرمای تابستانی مدرن، تجهیزات ضعیفی دارند. اما پالایش نفت تنها صنعت انرژی نیست که تحت تاثیر منفی بحران اقلیمی اروپا قرار گرفته است.
رود دانوب به پایینترین سطح خود رسیده و باعث کاهش تولید انرژی هستهای در سراسر اروپای مرکزی شده است. طبق گزارش رویترز، تولید در نیروگاه هستهای پاکس که نیمی از برق مجارستان را تولید میکند، از ۲۰۰۰ مگاوات، به تنها ۲۴۰ مگاوات کاهش یافته است. سه توربین از چهار توربین به طور سیستماتیک خاموش شدهاند و پیتر ماگیار، نخست وزیر این کشور هشدار داده است که اگر سطح آب رودخانه بیشتر کاهش یابد، تعطیلی کامل قریبالوقوع خواهد بود که اولین توقف کامل در تاریخ ۴۴ ساله این نیروگاه خواهد بود.
یک راکتور هستهای معمولی برای خنکسازی به مقادیر زیادی آب نیاز دارد و تقریبا ۲۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ گالن در هر مگاوات ساعت برای سیستمهای یکبارگذر یا حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ گالن در هر مگاوات ساعت برای سیستمهای چرخشی با برجهای خنککننده مصرف میکند. متاسفانه، نیروگاههای پاکس مجارستان و نیروگاه هستهای سرناود رومانی به سیستمهای خنککننده یکبارگذر متکی هستند و هر دو نیروگاه حجم زیادی از آب را مستقیما از رودخانه مجاور دانوب مصرف میکنند. در همین حال، کمبود شدید آب در مناطق اصلی برقآبی اروپا، باعث بحران تامین انرژی و افزایش شدید قیمت برق شده است.
در منطقه آلپ، جریان آب ورودی به مخازن در سراسر اتریش، سوئیس، فرانسه و شمال ایتالیا تقریبا ۵۰ درصد کمتر از میانگین تاریخی ۱۵ ساله است. شرکتهای بزرگ برقآبی، مانند EDF فرانسه و وربوند اتریش، به دلیل کاهش شدید تولید برقآبی، صدها میلیون یورو ضرر درآمد گزارش کردهاند. به طور مشابه، نروژ که تقریبا برای ۹۰ درصد از برق خود به تولید برقآبی متکی است، کمترین ذخایر برف خود را در دو دهه گذشته ثبت کرده که به کسری انرژی ۲۵ تراوات ساعت منتهی شده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، سطح پایین آب همچنین بر تدارکات داخلی تاثیر میگذارد و باعث محدودیتهای ناوبری میشود. اگرچه راین هنوز به سطوح مشاهده شده در سالهای ۲۰۱۸ یا ۲۰۲۲ نرسیده، اما سطح پایین آب در رودخانههای بزرگ به این معنی است که قایقها مجبور به حمل بارهای کوچکتری میشوند، هزینههای حمل و نقل داخلی افزایش مییابد و تحویل نفت خام، محصولات پالایش شده و خوراک پالایشگاهها کارآمدتر نمیشود. توزیع فیزیکی محدود است، حتی اگر تولید پالایشگاه نسبتا دست نخورده باقی بماند.
به طور کلی، آب و هوای نامساعد، بازار محصولات پالایش شده در سراسر اروپا را در تابستان امسال که از قبل بسیار چالش برانگیز بود، پیچیدهتر میکند.