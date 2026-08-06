عربستان فرمانده ائتلاف دریایی چندملیتی را منصوب کرد

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه صدی البلد، وزارت دفاع عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد سرتیپ «عبدالله بن سالم الشهری» بهعنوان فرمانده ائتلاف دریایی دفاعی چندملیتی منصوب شده است؛ اقدامی که در ادامه روند تشکیل این ائتلاف و تکمیل ساختار فرماندهی آن انجام شده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس بیانیه وزارت دفاع عربستان، این انتصاب نشاندهنده تعهد کشورهای مؤسس به تکمیل ساختار فرماندهی ائتلاف و ارتقای آمادگی عملیاتی آن برای انجام مأموریتهای دفاعی در حوزه امنیت دریایی، حفاظت از آزادی کشتیرانی، تأمین امنیت گذرگاهها و تنگههای راهبردی و حمایت از تجارت بینالمللی و زنجیرههای تأمین جهانی است.
طبق این بیانیه، فرمانده جدید مسوولیت هدایت عملیات دریایی مشترک، برنامهریزی و هماهنگی میان کشورهای عضو، تعامل با سایر ائتلافهای دریایی و اجرای مأموریتها و برنامههای مشترک را بر عهده خواهد داشت.
وزارت دفاع عربستان همچنین اعلام کرد که روند پیوستن کشورهای جدید به این ائتلاف همچنان ادامه دارد و برخی کشورها مراحل داخلی لازم برای امضای منشور و بیانیه مشترک را تکمیل کردهاند. این ائتلاف خود را چارچوبی بینالمللی و باز، معرفی کرده و از تمامی کشورهایی که اهداف و اصول آن را میپذیرند، برای عضویت دعوت کرده است.
قرار است نشست برنامهریزان ائتلاف نیز روزهای ۱۲ و ۱۳ اوت (۲۱ و ۲۲ مرداد) با هدف تکمیل الزامات ساختاری، بررسی روند عضویت کشورهای جدید و نهاییسازی سازوکارهای اجرایی برگزار شود.
ائتلاف دریایی دفاعی چندملیتی به ابتکار عربستان شکل گرفته است و ۱۴ کشور شامل عربستان، قطر، کویت، بحرین، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی از آن حمایت کردهاند.
ریاض اعلام کرده است که هدف این ائتلاف، مقابله با تهدیدهای امنیت دریایی، حفاظت از کشتیهای تجاری و نفتکشها و تقویت امنیت مسیرهای بینالمللی کشتیرانی است.