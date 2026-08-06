هوای قابل قبول تهران با ثبت شاخص ۸۵ در نیمه مرداد

جوان آنلاین: شاخص لحظهای کیفیت هوا (AQI) تا ساعت اعلامشده ۸۵ ثبت شده که در محدوده «قابل قبول» قرار میگیرد. همچنین میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۷ بوده که نشاندهنده وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش تسنیم، بررسی آلایندههای اصلی نیز نشان میدهد ازن (O₃) همچنان آلاینده غالب هوای تهران است و مقدار آن بالاتر از سایر آلایندههای اندازهگیریشده قرار دارد، هرچند شاخص کلی هوا امروز در محدوده قابل قبول قرار گرفته است.
آمار روزهای سپریشده از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز حاکی از آن است که تاکنون ۱۲ روز هوای پاک، ۱۰۶ روز هوای قابل قبول، ۱۸ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۲ روز هوای ناسالم در تهران به ثبت رسیده و تاکنون روزی با وضعیت بسیار ناسالم یا خطرناک گزارش نشده است.
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد تعداد روزهای پاک در سال جاری افزایش یافته و در مقابل، شمار روزهای ناسالم برای گروههای حساس کاهش داشته است.
با وجود قرار گرفتن کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول، به دلیل ثبت شاخص ۲۴ ساعته در محدوده ناسالم برای گروههای حساس، سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار همچنان بهتر است از فعالیتهای طولانیمدت و سنگین در فضای باز خودداری کنند.