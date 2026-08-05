کد خبر: 1372662
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۵
ورزش » ساير

پاسخ منفی حدادی به بازیکنان جوانان پرسپولیس به جز یک نفر

1 چند بازیکن جوان پرسپولیس با استناد به میزان بازی در فصل گذشته و حضور در اردو‌های تیم‌های ملی، خواهان افزایش مبلغ قرارداد خود شدند، اما مدیرعامل باشگاه تنها با افزایش قرارداد یک نفر موافق است.

جوان آنلاین: بازیکنان جوان پرسپولیس در روز‌های پایانی اردوی ترکیه که با حضور پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه همراه بود خواستار بازنگری در قرارداد‌های خود شدند. این بازیکنان با اشاره به دقایق بازی در فصل گذشته و همچنین حضور در اردو‌های تیم‌های ملی، معتقد بودند قرارداد فعلی آنها با جایگاه و شرایط کنونی‌شان همخوانی ندارد.

به گزارش مهر، این موضوع در فضایی صمیمانه با پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، مطرح شد، اما او مخالفت خود را با افزایش رقم قرارداد اکثر بازیکنان جوان اعلام کرد. از قرار معلوم تنها امیرحسین محمودی به دلیل حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان از این قاعده مستثنا شده و باشگاه برای افزایش مبلغ قرارداد او اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل پرسپولیس در این نشست به بازیکنان جوان اعلام کرده است که سیاست باشگاه، افزایش یکباره قرارداد‌ها بر اساس عملکرد فصل گذشته نیست و آنها باید جایگاه خود را در فصل جدید نیز تثبیت کنند.

از این رو حدادی تصمیم گرفته است برای حفظ انگیزه بازیکنان جوان، بند‌های تشویقی ویژه‌ای را در قرارداد آنها لحاظ کند تا در صورت حضور مستمر در ترکیب اصلی و رسیدن به تعداد مشخصی از دقایق بازی، مبالغ قابل توجهی به عنوان پاداش و مزایای عملکرد دریافت کنند.

بر همین اساس، پرداخت این مبالغ منوط به تحقق شاخص‌های فنی تعیین‌شده از سوی باشگاه خواهد بود و در صورتی که بازیکنان نتوانند به زمان بازی مورد نظر دست پیدا کنند، افزایش مالی دیگری نیز به آنها تعلق نخواهد گرفت.

برچسب ها: اردوی تیم ملی ، بازیکنان پرسپولیس ، پیمان حدادی
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