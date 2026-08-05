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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۳
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فرمانده قرارگاه اربعین:

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

1 فرمانده قرارگاه اربعین فراجا اعلام کرد که تا کنون سه میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از پایانه‌های مرزی با امنیت و آرامش به عتبات عالیات مشرف شده‌اند و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنان نیز به سلامت به کشور بازگشته‌اند.

جوان آنلاین: سردار محمد شرفی روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران مستقر در مرز مهران اظهار کرد: امروز شاهد حضور باشکوه و با انگیزه زائرانی هستیم که با شعار خون‌خواهی شهیدان و قدردانی از ملت بزرگ عراق در این مسیر معنوی حضور یافته‌اند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تا کنون سه میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از پایانه‌های پنج استان مرزی کشور راهی عتبات عالیات عراق شده‌اند و این عملیات در نهایت آرامش، امنیت و سلامت انجام شده است.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا بیان کرد: بر پایه تازه‌ترین آمار، بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از این زائران به کشور بازگشته‌اند.

وی تاکید کرد که برای موج بازگشت زائران نیز پلیس جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی، حوزه حمل و نقل، مواکب مردمی و مجموعه‌های امدادی و درمانی آمادگی کامل دارند.

سردار شرفی ادامه داد: زائران امانت‌های الهی در دست خادمان مستقر در پایانه‌های مرزی هستند و همه نیرو‌ها کوشش می‌کنند آنان با امنیت، صحت، سلامت و آرامش به شهر‌ها و خانه‌های خود بازگردند.

وی یادآور شد: زائران هنگام ورود به کشور باید به ثبت مهر خروج عراق و مهر ورود جمهوری اسلامی ایران در گذرنامه خود توجه کنند و انجام این موضوع از بروز مشکلات احتمالی در ادامه مسیر جلوگیری می‌کند.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا ادامه داد: یکی از عوامل اصلی آسیب‌رسان به زائران، رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی است، این موضوع در اختیار خود راننده است که سلامت سفر خویش و همراهانش را مدیریت کنند.

سردار شرفی از همه زائران خواست در مسیر بازگشت استراحت کافی داشته باشند.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا افزود که مواکب و محل‌های پیش‌بینی شده برای خواب و استراحت در مسیر‌ها فعال هستند و زائران باید پس از رفع خستگی ادامه مسیر بدهند.

وی درباره وضعیت مرز مهران نیز گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران خارج شده‌اند و نزدیک به یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر نیز از این گذرگاه به کشور بازگشته‌اند و برآورد‌ها نشان می‌دهد بخش عمده زائران باقی‌مانده در عراق، امروز و فردا از مرز مهران وارد کشور شوند.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا اضافه کرد: اگر ۵۰ درصد زائران باقی‌مانده در عراق از مرز مهران وارد شوند، حدود ۲۵۰ هزار نفر در موج پیش‌رو از این مرز تردد خواهند کرد و پیش‌بینی شده است ۷۰ درصد این افراد با خودرو شخصی و ۳۰ درصد با ناوگان حمل و نقل عمومی مسیر بازگشت را ادامه دهند.

سردار شرفی توضیح داد: برای تامین اتوبوس مورد نیاز زائران، تمهید‌های لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی و بخش حمل و نقل انجام شده و این آمادگی برای زائران ایرانی و همچنین اتباع بیگانه که وسیله شخصی ندارند، پیش‌بینی شده است.

وی گفت: استانداران، مسئولان استانی، نیرو‌های پلیس راهور، راهنمایی و رانندگی و فرماندهی انتظامی استان‌های مرزی پای کار هستند و همه مجموعه‌ها برای مدیریت موج بازگشت زائران آمادگی لازم دارند.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا افزود: با دعای مومنان و عنایت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) زائران باقی‌مانده نیز در بستری امن و آرام به کشور بازمی‌گردند و تا این لحظه مشکل خاصی در روند تردد‌ها گزارش نشده است.

گذرگاه مرزی مهران از آغاز ماه صفر تا کنون پذیرای افزون بر ۲.۷ میلیون تردد زائران بوده است که بیش‌ترین آمار در میان دیگر مرز‌های اربعینی به شمار می‌رود.

ایلام گرانیگاه اصلی سفر‌های اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران این استان را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیر‌های کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران اربعین بوده است.

روزانه در شرایط عادی نزدیک به ۲۰ هزار زائر و مسافر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفر‌های اربعینی این رقم به نزدیک ۳۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهر‌های زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روز‌های اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونه‌ای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی تردد کردند.

گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب‌باختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.

برچسب ها: قرارگاه اربعین حسینی ، بازگشت زائران ، عراق
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