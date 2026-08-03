جوان آنلاین: ترامپ روز دوشنبه به وقت محلی در حساب کاربری خود در تروث سوشال ادعا کرد: آمار واقعی نظرسنجیهای من، نه آنهایی که توسط رسانههای خبری جعلی ساخته شدهاند، بهترین آمار تاکنون هستند و چرا نباید اینطور باشد؟
به گزارش ایرنا، وی مدعی شد که این وضعیت، نتیجه «کاهش مالیات و آمار اشتغال، بزرگترین سرمایهگذاری خارجی در آمریکا در تاریخ جهان، یک مرز کاملا امن، یک پیروزی عظیم در ونزوئلا، خلع سلاح هستهای ایران، احترام و موفقیت بینظیر در سراسر جهان و خیلی چیزهای دیگر» است.
ترامپ ادعا کرد: آمار جعلی نظرسنجیهای چپ رادیکال را باور نکنید. آنها متقلب و فاسد هستند. درست همانطور که «داموکراتها» (واژهای که ترامپ برای تحقیر «دموکراتها» به کار میبرد) که کشور را نابود میکنند، فریبکار و فاسد هستند. برای عظمت آمریکا به جمهوریخواهان رأی بدهید! از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم!
مجموعهای از نظرسنجیهای جدید در روزهای اخیر نشان میدهد که ترامپ در پایینترین سطح محبوبیت در دوره دوم ریاستجمهوری اش قرار دارد و تنها حدود یکسوم آمریکاییها از او حمایت میکنند؛ چرا که بنبست در جنگ علیه ایران و قیمت بالای بنزین، هزینههای سیاسی برای او به همراه داشته است.
تازهترین نظرسنجیها نشان میدهند که ترامپ نامحبوبترین رئیس جمهوری در دوره دوم روسای جمهوری آمریکا در تاریخ همه نظرسنجیهایی است که سابقه آن به دهه ۱۹۴۰ میلادی باز میگردد.
تازهترین نتایج نظرسنجیها درباره ترامپ، تصویر تاریکی را ارائه میدهد و زنگ هشدار را به شکل فزایندهای برای جمهوریخواهانی به صدا در آورده که نگران هستند موج دموکراتیک باعث شکست آنها در انتخابات کنگره هم در مجلس نمایندگان آمریکا و هم در حتی در سنا شود.
تازهترین نظرسنجی سیانان نشان میدهد که فقط ۳۴ درصد امریکاییها از ترامپ حمایت میکنند که با پایینترین سطح محبوبیت او بعد از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا برابری میکند.
در نظرسنجی آسوشیتد پرس و موسسه نورک میزان محبوبیت ترامپ فقط به ۳۳ درصد رسید و ۳۲ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی دانشگاه کوئینپیاک (Quinnipiac) آمریکا گفتند که ترامپ رئیس جمهوری محبوب از نظر آنها است که پایینترین سطح در تاریخ نظرسنجیهای این دانشگاه را رقم زد.
انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) در ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد و افزایش هزینههای ناشی از جنگ ایران و کاهش محبوبیت ترامپ، حزب جمهوریخواه را نگران شکست مفتضحانه در این انتخابات کرده است.