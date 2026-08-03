تغییر مسیر ۶ ابرنفتکش سعودی در پی محاصره یمن

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، داده‌های ردیابی روز دوشنبه نشان داد که شش ابرنفتکش با پرچم عربستان سعودی در روز‌های اخیر مسیر خود را در خلیج عدن تغییر داده‌اند و به سمت جنوب آفریقا در حرکت هستند.

به گزارش مهر، طبق داده‌های ردیابی کشتی، این نفتکش‌ها که پس از بازگشت از مقاصد آسیایی خالی از بار بودند به جای اینکه تصمیم به عبور از دریای سرخ جنوبی از طریق تنگه باب المندب بگیرند، به صورت منظم به سمت جنوب آفریقا حرکت می‌کردند. ردیابی کشتی‌ها نشان داد که مقصد یکی از این نفتکش‌ها، دیلم، جبل الطارق بوده است.

دو منبع تجاری، بر اساس ارزیابی‌های خود گفتند که این نفتکش‌ها که هر کدام می‌توانند حداکثر دو میلیون بشکه نفت خام حمل کنند با در نظر گرفتن وضعیت امنیتی تصمیم گرفته‌اند از طریق دماغه تغییر مسیر دهند.

طبق محاسبات رویترز، اگر آنها تصمیم بگیرند از طریق کانال سوئز به بنادر عربستان سعودی در دریای سرخ برگردند، سفر آنها حداقل ۲۵ روز به زمان دریانوردی آنها اضافه خواهد کرد.

انصارالله یمن در ۲۰ ژوئیه تحریم دریایی علیه عربستان سعودی اعلام و تاکید کرد که این محاصره در پاسخ به محاصره عربستان علیه یمن انجام می‌شود.