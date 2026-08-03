مقام سابق صهیونیست: با هدفی غیرقابل تحقق، وارد جنگ با ایران شدیم

جوان آنلاین: گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم اشغالگر و عضو پارلمان صهیونیستی (کنست) اظهار داشت: ما با هدفی غیرقابلتحقق، یعنی «تغییر نظام»، وارد جنگ با ایران شدیم. متأسفانه ما کار را در غزه و لبنان تمام نکردیم و در عین حال، چالشهای پیچیده در سوریه و ایران همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش ایسنا، پیشتر نیز آیزنکوت تصریح کرده بود: مناطق امنیتی ایجاد شده در لبنان، سوریه و غزه وسیله و اهرمی برای پیشبرد منافع داخلی اسرائیل هستند، نه اینکه برای نسلها در آنها باقی بمانند. حضور نظامی فعلی در این مرحله ضروری است، اما باید برای دستیابی به دستاوردهای بلندمدت مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: عرصه سوریه «فرصتی برای دستیابی به توافقهای موقت جدید ضمن حفظ منافع امنیتی اسرائیل» است و هرگونه خروج آتی از لبنان، سوریه یا نوار غزه تنها باید پس از دستیابی به ترتیبات امنیتی شفاف و مؤثر صورت گیرد.