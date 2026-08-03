به دنبال هدف قرار گرفتن مقر‌های سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق، فراکسیون الصادقون در پارلمان آن کشور سوالاتی پارلمانی را خطاب به نخست‌وزیر، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و وزیر دارایی مطرح کرد.

جوان آنلاین: به نقل از روسیا الیوم، فراکسیون پارلمانی الصادقون عراق اجرای مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و پارلمانی را پس از حملات آمریکا و عربستان به مقر‌های الحشد الشعبی در شماری از استان‌های این کشور، آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، براساس اسناد منتشره از توسط الصادقون، این فراکسیون بر عزم خود برای پیگیری این پرونده با دستگاه‌های اجرایی و بررسی پیامد‌های این حوادث در سطوح امنیتی، سیاسی و حقوقی تأکید کرد.

در چارچوب این تحرکات، این فراکسیون سؤالی پارلمانی را خطاب به نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح مطرح کرد که در آن درباره اقدامات دولتی اتخاذ شده در پی این حوادث، سازوکار‌های حفظ حاکمیت ملی و اقدامات انجام‌شده برای تقویت سیستم پدافند هوایی و تضمین عدم تکرار چنین حوادثی در آینده، پرسشگری شده است.

این فراکسیون همچنین سوالات پارلمانی جداگانه‌ای را خطاب به وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و وزیر دارایی عراق مطرح کرد تا تعدادی از پرونده‌ها از جمله سازوکار‌های حفاظت از مقر‌های نظامی، تحرک دیپلماتیک و حقوقی در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز پیگیری اعتبارات پدافند هوایی و غرامت آسیب‌دیدگان ناشی از این حوادث را دنبال کند.

این فراکسیون در اقدامی انسانی و هم‌راستا با این تحرکات، در نامه‌ای به وزیر بهداشت عراق خواستار تشکیل یک کارگروه پزشکی مرکزی شد که مسئولیت پیگیری درمان مجروحان ناشی از این عملیات و حمایت از کمپین‌های اهدای خون برای تأمین نیاز‌های مجروحان و بیمارستان‌ها را بر عهده بگیرد.

در عرصه سیاسی نیز فراکسیون الصادقون طی نامه‌ای خطاب به رؤسای فراکسیون‌ها و ائتلاف‌های پارلمانی، از آنها خواست در جلسه اضطراری حضور یافته و درخواست برگزاری آن را امضا کنند؛ با این هدف که موضع ملی هماهنگ شده و موضعی پارلمانی و یکپارچه در قبال این حوادث که حاکمیت عراق و نهاد‌های امنیتی آن را هدف قرار داده است، اتخاذ شود.

شماری از مقر‌های سازمان الحشد الشعبی عراق در مناطق مختلف این کشور سه شنبه شب و بامداد چهارشنبه گذشته هدف حملات تجاوزکارانه مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفت.

الحشد الشعبی این حملات را «تروریستی» توصیف و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

این سازمان تاکید کرد: ما این حملات را تشدید تنش‌های فوق‌العاده خطرناک، نقض صریح حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهاد‌های رسمی امنیتی کشور می‌دانیم.

روز شنبه پایگاه السومریه نیوز به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد که این عملیات، تصادفی و خودسرانه نبوده بلکه از پیش برنامه ریزی و نقش‌ها بین ریاض و واشنگتن تقسیم شده بود.

این منابع خاطرنشان کردند: حملات علیه مقر‌های الحشد الشعبی در مناطق جنوبی توسط جنگنده‌های عربستان انجام شد و مقر‌های موجود در شرق و شمال عراق توسط جنگنده‌های آمریکایی بمباران شدند.

منابع مذکور می‌گویند که این امر با روایت عراقی‌ها نیز تطابق دارد که می‌گویند جنگنده‌های آمریکایی و عربستانی حریم هوایی عراق را نقض کرده و به طور همزمان عملیات انجام دادند و منطقه الدیر در بصره، الصویره در واسط، بخش عون در کربلا بخش الدبس در کرکوک، بخش آمرلی در صلاح الدین، الحمدانیه در نینوا، اطراف مدائن در جنوب بغداد و پادگان ابومنتظر المحمداوی (اشرف سابق) در دیالی را هدف قرار گرفتند.