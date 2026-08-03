جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: توافق نامه‌ای با شرکت‌های «لاکهید مارتین» و «نورثروپ گرومن» برای گسترش ظرفیت تولید قطعات سامانه‌های دفاع موشکی امضا شده است.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، پنتاگون قرارداد‌هایی را برای افزایش تولید موشک‌های رهگیر «پاتریوت» و «تاد» (THAAD) امضا کرده است. هدف از این قراردادها، ۳ برابر کردن میزان تولید پاتریوت و ۴ برابر کردن تولید تاد است.

این در حالیست که شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر با پخش یک گزارش به احتمال کمبود موشک‌های رهگیری نزد آمریکا و تأثیرگذاری این موضوع بر تصمیم گیری ترامپ برای عقب نشینی مقابل ایران اشاره کرد.

در این گزارش به هشدار‌های مقامات ارتش آمریکا در خصوص این که ذخایر موشک‌های رهگیر باقی مانده اجازه محافظت از تمام منافع واشنگتن و رژیم صهیونیستی را نمی‌دهد، اشاره شده است.

فاکس نیوز هم به تازگی به نقل از برآورد‌های «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی» اذعان کرد که ذخیره موشک‌های رهگیر تاد آمریکا از ۴۵۲ فروند پیش از جنگ، به کمتر از ۲۷۸ فروند کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش ذخایر آمریکا از موشک‌های رهگیر پاتریوت نیز از حدود ۲۳۰۰ فروند پیش از جنگ، به کمتر از ۸۲۷ فروند کاهش پیدا کرده است.