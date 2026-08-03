جوان آنلاین: رویترز امروز دوشنبه گزارش داد که طبق داده‌های ردیابی کشتی، ۶ ابرنفتکش با پرچم عربستان سعودی که خالی از بار بودند، در روز‌های اخیر مسیر خود را در خلیج عدن تغییر دادند و به سمت جنوب آفریقا حرکت کردند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، هر ۶ نفتکش با پرچم عربستان سعودی امروز در آب‌های آزاد سواحل سومالی در صفوف منظم حرکت می‌کردند.

این گزارش می‌افزاید که یکی از این نفتکش‌ها با پرچم عربستان سعودی که به سمت جنوب آفریقا در حرکت است، به مقصد جبل الطارق می‌رود.

«یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن بامداد شنبه اعلام کرد که هشت نفتکش سعودی مجبور به تغییر مسیر به سمت دماغه امید نیک شدند.

وی همچنین تاکید کرد نیرو‌های مسلح یمن، عملیات محاصره عربستان را ادامه خواهند داد و دستشان به کشتی‌های این کشور هرجا که توان داشته باشند، خواهد رسید.

یمن پیش‌تر در پاسخ به محاصره فرودگاه صنعا توسط عربستان و در چارچوب اصل محاصره در برابر محاصره، محاصره دریایی علیه ریاض را اعلام کرد.