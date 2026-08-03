جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، منابع آگاه اعلام کردند که انتظار می‌رود محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان «ظرف یک تا ۲ روز آینده» برای گفت‌و‌گو درباره مسائل مربوط به احیای مذاکرات میان ایران وآمریکا به تهران سفر کند.

به گزارش مهر، دفتر نقوی به درخواست خبرگزاری آناتولی برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد.

این منابع اعلام کردند که با توجه به تبادل پیام میان طرفین از طریق واسطه‌ها در راستای تلاش برای احیای مذاکرات مستقیم بر اساس «تفاهم نامه اسلام آباد»، انتظار می‌رود در هفته جاری شاهد «تحولات مثبتی» در خصوص ازسرگیری مذاکرات باشیم.

واشنگتن و تهران این تفاهم‌نامه را در ۱۷ ژوئن امضا کردند و متعهد شدند که مذاکرات را برای دستیابی به راه حلی پایدار پیرامون چندین مسئله مورد مناقشه از جمله برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران، ظرف مدت ۶۰ روز پیش ببرند. با این حال، تنش آفرینی‌های خصمانه‌ای که از ماه گذشته از سوی آمریکا آغاز شد، آینده این توافق را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.