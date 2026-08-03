سفیر آمریکا در ناتو مدعی شد که تهران و واشنگتن «نزدیک‌تر» از همیشه به دستیابی به توافق هستند؛ ادعای بی‌اساسی که با بیانیه وزارت امور خارجه ایران همخوانی ندارد.

جوان آنلاین: متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو عصر دوشنبه در گفت‌و‌گو با فاکس بیزینس ادعا کرد: فکر می‌کنم ایران و آمریکا بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده‌اند. اما در عین حال، ما همچنان در رابطه با ایران از موضع قدرت رفتار می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، سفیر آمریکا در ناتو با طرح ادعایی بی‌اساس مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا «راه‌حل دیپلماتیک» را ترجیح می‌دهد، گفت: در حال حاضر ما دیپلماسی و مذاکره را انتخاب می‌کنیم.

این ادعای متیو ویتاکر درحالی عنوان شده که طی روز‌های اخیر حجم انتقادات علیه دونالد ترامپ در سرتاسر ایالات متحده افزایش یافته است و نه تنها رئیس‌جمهور کشورشان را به نداشتن برنامه و عدم شفافیت در قبال جنگ علیه ایران متهم می‌کنند، بلکه علنا از رسانه‌ها گرفته تا نمایندگان کنگره اذعان می‌کنند که ترامپ در این جنگ در حال شکست است.

لازم به ذکر است، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر طی نشست هفتگی در پاسخ به سوالی درباره رایزنی‌های صورت‌گرفته با میانجی‌ها درباره احیای یادداشت‌تفاهم و شروط ایران گفت: ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات، با عمان است و متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که مسیر ایمن کشتیرانی را در تنگه هرمز تامین کند.

سفیر آمریکا در ناتو در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به جنگ اوکراین گفت: توافق احتمالی بین ایالات متحده و اوکراین در مورد مجوز تولید رهگیر‌های سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت تا زمستان امسال حاصل نخواهد شد.

وی افزود: چه از سوی متحدان ما که موشک‌های بیشتری دارند، چه از تولید بیشتر در کارخانه‌های خودمان، باید بگویم که توافق تولید بلندمدت این سامانه‌ها تا زمستان امسال حاصل نخواهد شد، بنابراین ما به انجام کار درباره آن ادامه خواهیم داد.