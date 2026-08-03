جوان آنلاین: شبکه الجزیره انگلیسی به نقل از "آرون کندی"، تحلیلگر ارشد اطلاعات و امنیت دریایی در شرکت مشاوره جهانی کنترل ریسک نوشت که ایران در حال حاضر تعیین میکند کدام کشتیها وارد خلیجفارس شوند یا از آن خارج شوند.
به گزارش تسنیم، طبق گفته وی، وضعیت کنونی در تنگه هرمز از زمانی که حملات آمریکا و (رژیم) اسرائیل به ایران آغاز شد، به همین شکل بوده است.
کندی تاکید کرد: ایران تعیین میکند کدام کشتیها میتوانند وارد خلیجفارس شده و از آن خارج شوند و به کشتیهایی که بدون اجازه ایران قصد عبور دارند، حمله میکند.
وی افزود: حتی اگر آمریکا «سطح محدودی از حفاظت» را برای کشتیهایی که از این کریدور استفاده میکنند فراهم کند، این میزان برای جلوگیری از حملات ایران کافی نیست.