تلاش آمریکا برای تولید سلاح بدون وابستگی به چین

جوان آنلاین: از آسوشیتدپرس، شرکت آمریکایی فونیکس در ایالت نیوهمپشایر به یکی از محور‌های اصلی تلاش واشنگتن برای کاهش وابستگی به چین در زنجیره تامین عناصر نادر خاکی تبدیل شده است. این شرکت با استفاده از پسماند‌های معدنی و آهنربا‌های بازیافتی، عناصر راهبردی مورد نیاز صنایع دفاعی، هوافضا و خودروسازی را استخراج و فرآوری می‌کند.

به گزارش ایرنا، پنتاگون برای توسعه ظرفیت این شرکت و ایجاد یک واحد تولیدی جدید، وامی ۵۰۰ میلیون دلاری اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، احداث کارخانه جدید بین ۱۴ تا ۱۸ ماه زمان خواهد برد و هدف آن افزایش قابل توجه ظرفیت فرآوری و تولید فلزات نادر خاکی در داخل آمریکا است.

اهمیت این اقدام با توجه به افزایش نیاز صنایع دفاعی آمریکا به این مواد بیش از پیش آشکار شده است. عناصری مانند نئودیمیوم، پرازئودیمیوم، ساماریوم، تربیوم و دیسپروزیم در تولید آهنربا‌های دائمی بسیار قدرتمند مورد استفاده در جنگنده‌های اف۳۵، موشک‌های تاماهاوک و سامانه‌های تاد، سامانه‌های راداری و پهپاد‌ها کاربرد دارند. مدیران این شرکت تاکید کرده‌اند که نبود این مواد، حتی با وجود سهم اندک آنها در هزینه نهایی یک سامانه تسلیحاتی، می‌تواند عملکرد کل سامانه را مختل کند.

در همین حال، شرکت آمریکایی آرنولد مگنتیک نیز برای تامین ساماریوم مورد نیاز خود به منابع فرآوری‌شده در فرانسه روی آورده است. شرکت بلژیکی سولوای (Solvay) پس از محدودیت‌های صادراتی چین در سال ۲۰۲۵، فعالیت خود را در سایت «لا روشل» از سر گرفته و اکنون بخشی از نیاز بازار‌های اروپا و آمریکا را تامین می‌کند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که آمریکا در برخی مواد راهبردی، از جمله تنگستن، همچنان به واردات وابسته است و ایجاد ظرفیت جایگزین برای منابع چینی به چند سال زمان نیاز خواهد داشت. در همین راستا، دولت آمریکا با صدور دستور اجرایی جدید، پیمانکاران دفاعی را ملزم کرده است که مواد معدنی حیاتی را از منابع داخلی یا کشور‌های متحد تامین کنند و دامنه معافیت از این الزام را نیز محدود کرده است.