کد خبر: 1372402
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای سنتکام: آماده پشتیبانی از کشتی‌های تجاری برای عبور از هرمز هستیم

1 سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا ادعا کرد: آماده پشتیبانی از کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز هستیم.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز دوشنبه با انتشار پیامی مدعی شد که آماده کمک به کشتی‌های تجاری است که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند!

به گزارش مهر، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در بیانیه‌ای در این خصوص ادعا کرد: نیرو‌های ما هوشیار و آماده انجام هرگونه مأموریت محوله هستند. نیرو‌های ما آماده پشتیبانی از کشتی‌های تجاری هستند که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی فرماندهی مرکزی این نهاد تروریستی ادعا شده است: از ابتدای ماه می، ما به بیش از هزار کشتی برای عبور از تنگه هرمز کمک کرده‌ایم!

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی‌ها از تنگه هرمز شده است. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالا‌های دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد. ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل‌ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

برچسب ها: سنتکام ، کشتی تجاری ، تنگه هرمز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

اربعین مصداق قدرت نرم است

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

جنگ ترامپ را می‌خورد!

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

جنگ روانی تنگه‌ها!

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

هر شبش شب قدر بود

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

جان شیران و سگان از هم جداست 

سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!

شروع فصل حرص و جوش! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار