جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز دوشنبه با انتشار پیامی مدعی شد که آماده کمک به کشتیهای تجاری است که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند!
به گزارش مهر، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در بیانیهای در این خصوص ادعا کرد: نیروهای ما هوشیار و آماده انجام هرگونه مأموریت محوله هستند. نیروهای ما آماده پشتیبانی از کشتیهای تجاری هستند که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند.
در بیانیه صادره از سوی سخنگوی فرماندهی مرکزی این نهاد تروریستی ادعا شده است: از ابتدای ماه می، ما به بیش از هزار کشتی برای عبور از تنگه هرمز کمک کردهایم!
تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتیها از تنگه هرمز شده است. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد. ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکلها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.