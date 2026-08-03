جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، یک مقام رسمی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان بمبگذاری انتحاری در خارج از یک ایستگاه پلیس در شمال غربی پاکستان به ۱۶ نفر افزایش یافته است.
به گزارش مهر، ذوالفقار حمید، رئیس پلیس استان خیبر پختونخوا به خبرنگاران گفت: این بمبگذاری روز یکشنبه در شهر کبال در دره سوات در شمال غربی استان خیبر پختونخوا رخ داد، زمانی که یک بمبگذار انتحاری که به تنهایی عمل میکرد هنگام تلاش برای ورود به ایستگاه پلیس توسط پرسنل پلیس متوقف شد و خود را منفجر کرد.
وی افزود که هفت پلیس در میان کشتهشدگان هستند. ۲۱ نفر دیگر در این بمبگذاری زخمی شدند.
مناطق شمال غربی و جنوب غربی پاکستان در سالهای اخیر شاهد افزایش حملات شبهنظامیان بودهاند که اسلامآباد شبهنظامیان مستقر در افغانستان وابسته به تحریک طالبان پاکستان را مسئول آن میداند. کابل این اتهام را رد میکند.