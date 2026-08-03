رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگوی تلفنی با رئیس‌جمهوری اسلامی ایران از مواضع ایران و حمایت ثابت آن از ملت فلسطین تقدیر کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه طی تماس تلفنی با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی حماس، دو طرف درباره آخرین تحولات مرتبط با قضیه فلسطین و اوضاع کنونی در کرانه باختری و نوار غزه رایزنی کردند.

پزشکیان ضمن یادآوری سالروز شهادت شهید اسماعیل هنیه، بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت فلسطین و حقوق عادلانه آنها و تداوم حمایت و پشتیبانی تاکید کرد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: «ما با شما هستیم و با وجود حملات، از هر گونه اقداماتی که اتخاذ می‌کنید حمایت می‌کنیم.»

پزشکیان به رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بابت انتخابش برای رهبری این جنبش، تبریک گفت و نسبت به ارتباط مستمر و مستقیم با این جنبش ابراز افتخار کرد.

او بر اهمیت انسجام و هماهنگی میان همه طیف‌های امت و یکپارچگی آنها به خصوص درباره قضیه فلسطین تاکید کرد.

از طرف دیگر رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از تماس پزشکیان و موضع ثابت ایران در ایستادگی در کنار ملت فلسطین و حقوق ثابت آن تقدیر کرد.

او به بررسی تحولات سیاسی در پرونده مذاکرات و اوضاع میدانی و سیاسی در کرانه باختری، نوار غزه و قدس پرداخت.

خلیل الحیه ضمن تاکید بر پایبندی ملت فلسطین به حقوق کامل خود و استفاده از همه ابزار‌ها و روش‌های مشروع برای تحقق آن، به شهدایی که از آغاز عملیات طوفان الاقصی در جبهه‌های مختلف در راه آزادسازی فلسطین و مسجد الاقصی به شهادت رسیدند، اشاره کرد.

الحیه از مواضع ایران و حمایت ثابت آن از ملت فلسطین تقدیر و نسبت به توقف حملات به جمهوری اسلامی ایران و بازگشت امنیت و ثبات به سراسر منطقه ابراز امیدواری کرد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پایان بر اهمیت وحدت امت به عنوان راهی اساسی برای قدرت گرفتن و بازیابی حقوق ملت فلسطین تاکید کرد.