پیام نماینده ولی فقیه در سپاه در پی شهادت جمعی از رزمندگان حشد الشعبی

جوان آنلاین: پیام حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت جمعی از رزمندگان سلحشور حشد الشعبی در تجاوز نظامی مشترک و جنایتکارانه آمریکا و رژیم سعودی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
فرماندهان و برادران عزیز دلاور در سازمان حشد الشعبی کشور دوست و همسایه عراق.
سلام علیکم
سلام خداوند بر شما و بر ارواح پاک شهدای مقاومت، با نهایت اندوه، خبر شهادت جمعی از رزمندگان سلحشور حشد الشعبی را در پی تجاوز نظامی مشترک و جنایتکارانه آمریکا و رژیم سعودی دریافت کردم؛ جنایتی که بار دیگر چهره واقعی استکبار را در نقض آشکار تمامی موازین بینالمللی به نمایش گذاشت.
نیروهای قهرمان حشد الشعبی که همواره نقش اصلی و بیبدیل را در تحقق امنیت و ثبات کشور عراق ایفاء مینماید، و همچنان با جانفشانی، به تعقیب و پاکسازی بقایای گروههای تکفیری تروریستی داعش ادامه میدهند، متاسفانه با این حمله ناجوانمردانه مواجه شدهاند. این اقدام تروریستی، نشان از استیصال و سقوط اخلاقی مدعیان دروغین حقوق بشر دارد.
ضمن محکومیت شدید این اقدام وحشیانه، آمریکا را به صراحت به بدعهدی و نقض فاحش توافقنامههای امنیتی مشترک و حاکمیت ملی عراق متهم میکنم. آنان گمان میکنند با این حملات بزدلانه میتوانند اراده پولادین ملت عراق را بشکنند، اما سخت در اشتباهاند. «ان الله لا یحب المعتدین».
اینجانب این ضایعه بزرگ را به شما فرماندهان و برادران به ویژه خانوادههای معظم شهدا و به تمام ملت شریف عراق تسلیت عرض مینمایم. از درگاه خداوند متعال؛ برای مجروحان این حادثه، شفای عاجل و کامل و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. بیگمان ارواح این شهیدان در اعلی علیین، همنشین با سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام خواهند بود؛ و چه زیبا به یاد میآوریم که این روزها، ایام عزاداری اربعین حسینی است؛ زمانی که میلیونها زائر با پای پیاده و دلی سرشار از عشق به سمت کربلا میروند، و با شعار «لبیک یا حسین»، در حقیقت فریاد «مرگ بر آمریکا» و بیزاری از همه مستکبران عالم را سر میدهند. این پیوند ناگسستنی میان عاشورا و مقاومت، سرمایه عظیمی است که دشمنان هرگز نخواهند توانست آن را از ما بگیرند.
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته»