دیدار بارزانی با الشرع با محوریت تحولات منطقه

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق و هیأت همراه وی با «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه دیدار کرد.
به گزارش ایرنا، در این دیدار که در کاخ الشعب دمشق برگزار شد، «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه نیز حضور داشت.
دو طرف در این دیدر به بررسی روابط دوجانبه، راهکارهای تقویت همکاری و هماهنگی به ویژه در زمینه اقتصادی پرداختند و درباره تحولات منطقه و پارهای از موضوعات دارای اهتمام مشترک به منظور کمک به امنیت و ثبات و تقویت همکاری منطقهای گفتوگو کردند.
برخی رسانههای عراقی نیز پیشتر گزارش دادند که بارزانی در دیدار با الشرع درباره پرونده امنیت مرزهای مشترک، آوارگان سوری مقیم اقلیم کردستان و مبادلات اقتصادی گفتوگو خواهد کرد.
بارزانی پس از این دیدار بر حمایت از سوریه یکپارچه و باثبات که در آن حقوق همه گروههای ملی و مذهبی حفظ شود، تأکید کرد.
وی تصریح کرد: در دیدار با الشرع درباره نقش سوریه در تقویت صلح و امنیت منطقهای و توسعه همکاری اقتصادی بین سوریه و عراق و اقلیم کردستان گفتوگو کردم؛ سوریه تحت رهبری الشرع قادر است به ثبات بیشتر دست یابد و فرصت تاریخی برای بهبود، بازسازی و شکوفایی دارد.
بارزانی همچنین گفت که در این دیدار اهمیت نقش سوریه در تقویت صلح و امنیت و ثبات در منطقه بررسی شد.
وی افزود: سوریه، عراق و اقلیم کردستان به دلیل داشتن مرزهای مشترک دارای منافع مشترک متعددی هستند و فرصتهای قابل توجهی برای گسترش همکاری اقتصادی دارند.