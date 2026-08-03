جوان آنلاین: محمدکاظم آلصادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفتوگو با خبرنگار، اظهار کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ریاست ستاد اربعین در کشور عراق، با ۱۰ قرارگاه و ۸ کمیته مشغول فعالیت است.
وی افزود: قرارگاههای ما در بصره، چذابه، خسروی، مهران، کنسولگری ما در سلیمانیه، اربیل، و همچنین در سامرا، کرکوک، نجف و کربلا مستقر هستند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق ادامه داد: ۸ کمیته شامل فرهنگی، رسانه، امنیت، امداد و گمشدگان، بهداری، حملونقل، اسکان و تغذیه و امور کنسولی مشغول فعالیت هستند.
آلصادق با بیان اینکه تا به امروز مشکل خاصی برای زائران ایرانی به وجود نیامده است، گفت: البته متأسفانه تعدادی فوتی به دلیل بیماریهای زمینهای و تعدادی نیز بر اثر تصادف بوده است.
وی تصریح کرد: با هماهنگیهای بسیار خوبی که با مسئولان عراقی داشتیم، این هماهنگیها باعث شده است که یک سفر و زیارت ایمن، آرام و روان، هم در گذرگاههای مرزی و هم در میانه راه، داشته باشیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق خاطرنشان کرد: عراقیها با استقبال بسیار گرمی که داشتند، با موکبها پذیرای زائران ما هستند و تاکنون یک زیارت اربعین باشکوه و در خور شأن ملت شریف ایران برگزار شده است.