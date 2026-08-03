جوان آنلاین: محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی، پس از ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه‌های مختلف برای اجرای مصوبات نشست اخیر با فعالان زیست‌بوم فضای مجازی، اظهار کرد: برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید موانع مقرراتی برطرف شود و اصلاح مقررات حوزه لجستیک هوشمند با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تحقق لجستیک هوشمند به کاهش هزینه‌های توزیع کالا کمک می‌کند، افزود: بخشی از گرانی کالاها ناشی از هزینه‌های حمل‌ونقل است؛ از این رو باید اقدامات لازم برای اصلاح مقررات این حوزه انجام شود تا ظرف دو تا سه ماه آینده نتایج ملموسی حاصل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال، رفع دغدغه‌های فعالان فضای مجازی و ارتقای امنیت سایبری نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، گفت: تذکر اخیر درباره پرهیز از رسانه‌ای شدن اختلافات، متوجه همه دستگاه‌های اجرایی بود و نه صرفاً دو وزارتخانه. اختلافات باید در جلسات کارشناسی و در سطح دولت بررسی و حل‌وفصل شود.

عارف همچنین بر اهمیت ارتقای امنیت سایبری کشور تأکید کرد و افزود: باید سازوکاری مشخص برای رسیدگی به دغدغه‌ها و مطالبات نیروی انسانی متخصص و نخبگان این حوزه طراحی شود تا انگیزه لازم برای فعالیت و نقش‌آفرینی آنان افزایش یابد.

وی تصریح کرد: ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی باید با همکاری بخش‌های مختلف، از جمله سازمان پدافند غیرعامل، برنامه‌های ارتقای امنیت سایبری کشور را با جدیت دنبال کند.

در این جلسه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از تأمین زیرساخت‌های ارتباطی زائران اربعین و همچنین روند اجرای تکالیف وزارت ارتباطات برای ارتقای امنیت سایبری بر اساس ماده ۱۰۳ برنامه هفتم پیشرفت ارائه کرد.