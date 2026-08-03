جوان آنلاین: ویکتور واسیلیف، نمایندهٔ دائمی روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، تأکید کرد که مسکو مجاز است تا بر اساس استراتژی امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی و دکترین نظامی روسیه از سلاح‌های هسته‌ای برای دفاع از متحدان خود در صورت حمله، استفاده کند.

این اظهارنظر در حالی مطرح شده که کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای عضو ناتو، بر افزایش قدرت هسته‌ای خود تأکید کرده‌اند. در اوایل ماه مارس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که پاریس وارد دورهٔ «بازدارندگی هسته‌ای پیشرفته» می‌شود و این کشور قصد دارد تعداد کلاهک‌های خود را افزایش دهد و به متحدان اجازه دهد تحت دکترین جدید در تمرینات مشترک شرکت کنند.

در ماه ژوئن هم، پارلمان فنلاند اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که ممنوعیت واردات، تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در خاک این کشور را لغو می‌کند.

کشورهای مختلف جهان در حالی به دنبال تقویت توان نظامی خود در زمینهٔ هسته‌ای هستند که دهه‌ها است ایران را به خاطر تمام اقدامات صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش تحت فشار قرار داده و تحریم‌های متعددی را علیه این کشور اعمال کرده‌اند.