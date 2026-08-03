ورود ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۶۶۰ زائر اربعین به عراق

منابع عراقی اعلام کردند که تعداد کلی زائرانی که از اول ماه محرم وارد عراق شدند به ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۶۶۰ نفر افزایش پیدا کرده است.

جوان آنلاین: مرکز فرماندهی و کنترل اربعین وابسته به واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق در بیانیه‌ای از تداوم اجرای طرح امنیتی و خدماتی ویژه مراسم اربعین با هماهنگی تمامی نهادهای امنیتی و خدماتی و پشتیبان تامین امنیت تردد زائران خارجی و تامین بالاترین میزان روان بودن تردد از گذرگاه‌های مرزی و محورهای اصلی با حمایت و نظارت مستقیم نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خبر داد.

به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است که آمار به روزرسانی شده تا شب گذشته نشان داد که تعداد کلی زائرانی که از اول ماه محرم وارد عراق شدند به ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۶۶۰ نفر افزایش پیدا کرده است و ورود زائران از کشورهای مختلف برای بزرگداشت مراسم اربعین امام حسین (ع) ادامه دارد.

در ایین بیانیه اشاره شد که واحدهای امنیتی و نهادهای مربوطه به اجرای وظایف میدانی خود مطابق طرح‌های بررسی شده و با نظارت و پیگیری کمیته عالی مراسم میلیونی ادامه می‌دهند و تدابیر امنیتی، انتظامی و خدماتی نیز متناسب با افزایش مستمر شمار زائران تقویت شده است تا ضمن تضمین روان بودن تردد زائران، محیطی امن، باثبات و مناسب در تمام طول ایام زیارت اربعین فراهم شود.