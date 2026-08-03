کد خبر: 1372383
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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

وال‌ استریت ژورنال: مثل همیشه باید ببینیم ایران چه می‌کند و چه می‌گوید، نه ترامپ و دولتش!

ترامپ وال استریت ژورنال نوشت: دستیاران ترامپ فکر می‌کنند هزینه جنگ بیشتر از آسیبی است که به اعتبار ایالات متحده (و ترامپ) از آتش‌بس که ابتکار عمل را در خلیج فارس به ایران واگذار می‌کند، وارد می‌شود، از این رو رئیس جمهور آمریکا واقعاً شایسته جایزه صلح نوبل است زیرا او تاکنون هشت بار جنگ با ایران را خاتمه داده است!

جوان آنلاین: این نشریه آمریکایی در نوشتاری با عنوان «تازه‌ترین توافق ترامپ با ایران» با اشاره به پست شنبه شب ترامپ که در آن اعلام کرد «ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته‌اند که هرگونه حمله‌ای را در شرایطی که بر سر چارچوب‌های یک توافق در حال مذاکره‌ هستیم، متوقف کنیم.» نوشت: ترامپ در ادامه این پست افزود که این تفاهم شامل باز شدن «فوری، کامل و جامع» تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران می‌شود. این رسانه افزود: با این حال هنوز مشخص نیست که چگونه این تغییر معجزه‌آسای وقایع، پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا تمام هفته در حال آماده‌سازی برای یک واکنش نظامی بود، به این سرعت اتفاق افتاد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری ملی عربستان گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، از ترامپ خواسته است که از حمله صرف‌نظر کند، شاید به این دلیل که نگران است تأسیسات نفتی و نفتکش‌هایش هدف ایران در خلیج فارس و یمنی‌ها در دریای سرخ قرار گیرند. وال استریت نوشت: اگر این موضوع صحت داشته باشد، نشانه دیگری است که ایران اکنون طرف مسلط در این نزاع است.

وال استریت ژورنال ادامه داد: ایران تاکنون هیچ اظهار نظری نکرده است و اطلاعات، حاکی از میانجیگری‌های گیج‌کننده و آشنای عمان و قطر است. بعید به نظر می‌رسد که ایران پس از تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن (MOU)  بخواهد چیز دیگری را از سوی ترامپ و آمریکا باور کند.

بنابر گزارش وال‌استریت ژورنال، هفته گذشته شاهد حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در اردن بودیم و تهدیدهای همیشگی و تکراری ترامپ. تا اینجا مشخص است که این رفت و برگشت، از جنگ و نابودی تا صلح، روش آشفته جنگ ترامپ است. او ممکن است فکر کند که این کار، دشمن را در حال حدس و گمان نگه می‌دارد، اما از طرف دیگر مردم آمریکا را نامطمئن، آشفته و عصبی کرده است، همانطور که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، رأی‌دهندگان از جنگ دلسرد شده‌اند.

اگر ترامپ بمباران را از سر بگیرد، حتی مشخص نیست که هدف استراتژیک او چه خواهد بود، جز اینکه امیدوار باشد شاید تهران چیزی را که او "توافق" می‌نامد، امضا کند. از زمانی که ترامپ در ماه آوریل با آتش‌بس موافقت کرد، مشخص بوده است که او می‌خواهد از جنگ خارج شود یا همانطور که خودش گفت، تبدیل شدن به «هربرت هوور» بعدی.

«هوور»، سی و یکمین رئیس‌جمهور آمریکا (۱۹۲۹-۱۹۳۳) بود که به دلیل مدیریت بحران اقتصادی و تلاش برای کاهش اثرات مخرب آن، بخشی از تاریخ اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد. رکود بزرگ، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی تاریخ مدرن بود که تأثیرات آن نه تنها در ایالات متحده بلکه در سراسر جهان احساس شد. در دوران ریاست‌جمهوری هوور، برنامه‌های مختلفی برای مقابله با این بحران اجرا شد که برخی از آن‌ها بعدها به عنوان پایه‌ای برای سیاست‌های اقتصادی جدید در دوران فرانکلین روزولت مورد استفاده قرار گرفتند.

وال استریت در ادامه آورده است: ترامپ می‌خواهد قیمت بنزین در انتخابات میان‌دوره‌ای پایین‌ باشد، به خصوص که میزان محبوبیت او در دوره مشابه از نظر آنها از جو بایدن و باراک اوباما پایین‌تر است.

تهران نیز این نشانه‌های ضعف را بخوبی می‌بیند و تشخیص می‌دهد. ایران می‌داند که ترامپ توسط مشاورانی احاطه شده که اصلاً نمی‌خواستند رئیس جمهور به ایران حمله کند و اکنون می‌خواهند درگیری تقریباً با همین شرایط موجود پایان یابد. دستیاران او فکر می‌کنند هزینه جنگ بیشتر از آسیبی است که به اعتبار ایالات متحده (و ترامپ) از آتش‌بس که ابتکار عمل را در خلیج فارس به ایران واگذار می‌کند، وارد می‌شود.

این رسانه‌ آمریکایی تصریح کرد: این روزها نیز مثل همیشه باید ببینیم ایران چه می‌کند و چه می‌گوید، نه ترامپ و دولتش.

برچسب ها: ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، قدرت ایران
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