جوان آنلاین: حسین الحاج حسن، نماینده حزبالله و رئیس فراکسیون «بعلبک-هرمل» در پارلمان لبنان تأکید کرد: دولت لبنان که به وابستگی و ذلت تن داده است، تحت نظارت آمریکا و از طریق مذاکرات مستقیم با دشمن، یک توافقنامه چارچوبی را امضا کرد؛ اقدامی که نقض قانون اساسی محسوب میشود.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش النشره، وی گفت: آیا ایالات متحده قادر به مقابله با اسرائیل است؟ تخریب منازل شهروندان و همچنین تیراندازی به ارتش یا ربودن و کشتن شهروندان لبنانی پس از توافق چارچوبی متوقف نشد. دستاورد بزرگ دولت، عقبنشینی از زوطر غربی است که تحت اشغال نبود.
حسین الحاج حسن خاطرنشان کرد: توافق چارچوبی فاقد یک جدول زمانی مشخص است و عقبنشینی از مناطق، بازگشت آوارگان و بازسازی را به دو مسئله مشروط میکند: خلع سلاح مقاومت و تأیید نتایج توسط اسرائیل.
وی افزود: نه شما و نه ارتشهایی که ما را با آنها تهدید میکنید، قادر به خلع سلاح مقاومت نیستند و ما سلاحهای خود را به شما تحویل نخواهیم داد؛ هر ارتشی که با مأموریت خلع سلاح مقاومت به کشور ما بیاید، یک ارتش اشغالگر است.
وی همچنین گفت: پایداری ایران، تهدید احتمالی آمریکا را متوقف کرده است. اگر زیرساختهای ایران هدف قرار گیرد، این کشور قادر است دست به اقدام متقابل زده و به پایگاهها و زیرساختهای آمریکا در منطقه آسیب وارد کند. ایران همچنان استوار و صبور باقی خواهد ماند و از موضع توانمندی، قدرت، حاکمیت و عزت مذاکره خواهد کرد.