راهپیمایی اربعین با حضور هزاران نفر در میشیگان آمریکا

جوان آنلاین: این راهپیمایی سالانه در منطقه دیربورن واقع در میشیگان با حضور هزاران نفر از عاشقان امام حسین (ع) برگزار شد. رسانه‌های محلی گزارش کردند که با وجود بارش باران، ۴۵ هزار نفر در مسیر دو کیلومتری از مرکز اسلامی کربلا در خیابان وارن تا پارک فورد وودز در خیابان فورد راهپیمایی کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری دیترویت نیوز، در میان شرکت کنندگان در این مراسم کودکان،‌ زنان، مردان، سالخوردگان و اقشار مختلف جامعه دیترویت حضور داشتند. و شرکت کنندگان با بطری‌های آب، شیرینی و سایر مواد غذایی پذیرایی شدند.

صاحب پیتزا فروشی در دیربورن، که ۱۲۰ پیتزا اهدا کرده است، گفت: «ما هر سال این کار را انجام می‌دهیم. این کار برای بزرگداشت آزادی و مهربانی است. پیامبر ما به ما آموخت که با همه مهربان باشیم، مهم نیست چه کسی هستند.»

جعفر الشاهین، صاحب رستوران در دیربورن هم گفت که حدود ۵۰۰۰ دلار غذا اهدا کرده است.

این رویداد در سال ۲۰۰۴ در دیربورن آغاز شد و طبق گزارش‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان هر ساله افزایش می‌یابد. پس از مراسم و نماز در مرکز آموزش اسلامی کربلا در وارن، راهپیمایی از گرینفیلد آغاز شد و راهپیمایان پرچم‌ها و پلاکاردهای دیگری با مضمون بزرگداشت امام حسین (ع) را حمل می‌کردند.