جوان آنلاین: منابع لبنانی از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت پایتخت لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان گفت: ما از ادامه مذاکرات در رم خرسندیم و امیدواریم که لبنان و اسرائیل به نتیجه موفقیت آمیزی برسند.

وی افزود: طرف‌های لبنانی و اسرائیلی باید بر سر یک سازوکار روشن و قابل اجرا به توافق برسند.

روز گذشته منابع خبری اعلام کردند که دور هفتم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی امروز در رم آغاز و سه روز ادامه خواهد داشت.

خرداد ماه گذشته، لبنان، آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از دو روز مذاکره در نشست سه جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای آتش بس و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیده اند.