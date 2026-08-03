جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۷۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۲۰ نفر افزایش یافته است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۹ شهید و ۳۵ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

از میان شهدا، ۱۸ نفر در حملات اخیر و یک نفر نیز بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده‌اند.

شماری از قربانیان همچنان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون امکان دسترسی به آنان را پیدا نکرده‌اند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت، از زمان اجرایی‌ شدن توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک‌ هزار و ۲۵۰ فلسطینی شهید و چهار هزار و ۱۱۰ نفر مجروح شده‌اند. پیکر ۸۰۴ شهید نیز در این مدت از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۷۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۲۰ نفر افزایش یافته است.