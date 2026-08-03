کد خبر: 1372376
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۲
سیاست » اخبار کلی
عارف:

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

عارف معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت بازمعماری فرهنگی در کشور، گفت: گاه برخی افراد یا نهادها خود را تجسم کامل نگاه اسلامی دانسته‌اند که نتیجه آن شکل‌گیری نگاه قیم‌مآبانه بوده است در حالی که مسائل فرهنگی با بخشنامه، دستورالعمل و نگاه قیم‌مآبانه حل نمی‌شود و رویکردهای دستوری، جوانان را از ارزش‌ها دور می‌کند.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در جلسه «ترسیم برنامه دوساله دولت در امور فرهنگی»، با اشاره به روند برگزاری مراسم اربعین، اظهار کرد: همکاری و همدلی میان دولت و ملت ایران و عراق در برگزاری این مراسم، از برکات شهادت «امام شهید» به‌عنوان رهبر امت اسلامی است و می‌تواند الگویی برای روابط میان کشورهای اسلامی باشد و نباید اجازه داد دشمن با ایجاد تفرقه، در صفوف امت اسلامی نفوذ کند.

به گزارش ایسنا، وی دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را جنگی فرهنگی و تمدنی دانست و گفت: اقدامات دشمن، بیش از هر چیز، بی‌ریشگی تمدن غرب را آشکار کرد و نشان داد هدف آنان صرفاً تقابل نظامی نیست، بلکه هویت فرهنگی و تمدنی ایران را نشانه گرفته‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تقویت انسجام ملی در دو سال اخیر، اظهار کرد: مردم ایران حول محور نظام و ولایت فقیه به انسجام رسیدند و در کنار مسئولیت‌های اقتصادی دولت، از جمله کنترل تورم، تأمین کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم، نباید از مسئولیت‌های فرهنگی غفلت کرد. انقلاب اسلامی بر پایه نگاه فرهنگی شکل گرفته است، اما در این حوزه غفلت‌هایی صورت گرفته و گاه برخی افراد یا نهادها خود را تجسم کامل نگاه اسلامی دانسته‌اند که نتیجه آن شکل‌گیری نگاه قیم‌مآبانه بوده است.

عارف تصریح کرد: مسائل فرهنگی با بخشنامه، دستورالعمل و نگاه قیم‌مآبانه پیش نمی‌رود. تحولات دو سال اخیر، با وجود همه هزینه‌ها، ظرفیت فرهنگی و معنوی جامعه را آشکار کرد و نسل جوان و نوجوان، خلاف برخی تصورها، همانند نسل نخست انقلاب عملکردی درخشان از خود نشان داد و ثابت کرد از ارزش‌های دینی و ملی فاصله نگرفته است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای فرهنگی، گفت: در این نهادها شاهد اقدامات تکراری و سلیقه‌ای هستیم و تا زمانی که با ابزارهای دستوری به مسائل فرهنگی نگاه شود، نمی‌توان انتظار نتایج مطلوب داشت.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی، افزود: سرمایه اجتماعی کشور پس از حوادث دی‌ماه با تصمیماتی همچون اعلام فهرست جان‌باختگان، برگزاری مراسم یادبود و شهید اعلام کردن جان‌باختگان بازآفرینی و آثار آن در جنگ رمضان نمایان شد؛ جایی که مردم با حضور خود، پشتوانه‌ای معنوی برای سایر عرصه‌های کشور ایجاد کردند.

عارف در ادامه دستور داد برنامه راهبردی فرهنگی دولت برای دو سال آینده با محوریت اعتلای دین، فرهنگ و ارزش‌های اسلام ایرانی تدوین شود و گفت: کشور به بازمعماری فرهنگی نیاز دارد. البته فرهنگ نباید دولتی شود، اما دولت و حاکمیت در این حوزه مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارند. امروز نیز فرصت مناسبی برای بازنگری در سیاست‌های فرهنگی و گفت‌وگوی مؤثر با نسل جوان فراهم شده است.

وی با اشاره به جایگاه زنان در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: برخلاف تبلیغات دشمن، زنان ایرانی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردارند و در عرصه‌های مختلف، از جمله مدیریت، علم و فناوری، توانمندی‌های خود را به اثبات رسانده‌اند. عملکرد وزیر زن دولت در دو جنگ اخیر و نقش زنان دانشمند در پیشرفت‌های علمی کشور، نشان‌دهنده ظرفیت بزرگی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

این جلسه با حضور وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و حاضران بر ضرورت قرار گرفتن فرهنگ در صدر اولویت‌های دولت در دو سال باقی‌مانده از فعالیت دولت چهاردهم تأکید کردند.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، فرهنگ ، فرهنگسازی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

اربعین مصداق قدرت نرم است

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

جنگ ترامپ را می‌خورد!

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

جنگ روانی تنگه‌ها!

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

هر شبش شب قدر بود

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

جان شیران و سگان از هم جداست 

سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!

شروع فصل حرص و جوش! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار