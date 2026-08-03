کد خبر: 1372375
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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱
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 ترور ناکام فرمانده جدید عزالدین قسام در غزه

قسام منابع فلسطینی از حمله هوایی رژیم اسرائیل به یک خودرو در غزه با هدف ترور «نافذ صبیح» خبر دادند؛ حمله‌ای که به هدف خود نرسید.

جوان آنلاین: منابع فلسطینی امروز (دوشنبه) از حمله هوایی ارتش اسرائیل به یک خودرویی در مرکز شهر غزه خبر دادند؛ حمله‌ای که به شهادت چهار نفر از اعضای گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، انجامید.

بر اساس این گزارش، این خودرو در نزدیکی دادگاه شرعی و در فاصله چند ده متری محله «الرمال»؛ از مناطق مرکزی و مرفه شهر غزه، هدف حمله قرار گرفت.

به گفته این منابع، خودرو متعلق به «نافذ صبیح» ملقب به «ابوجلال»،بوده است؛پس از ترور محمد عوده و عزالدین الحداد در ماه مه گذشته، به‌عنوان فرمانده جدید گردان‌های قسام در نوار غزه انتخاب شده است.

منابع فلسطینی اعلام کردند در زمان حمله، «جلال» فرزند ارشد نافذ صبیح، «یاسر عوده» از فرماندهان یگان توپخانه تیپ غزه، «مصعب عباس» از دستیاران نزدیک فرمانده جدید قسام و همچنین پیک ویژه وی در داخل یا اطراف خودرو حضور داشتند. این افراد در حال تبادل اطلاعات مکتوب و شفاهی بودند که ظاهراً قرار بود به فرمانده جدید قسام منتقل شود و همگی در این حمله جان باختند.

این منابع تأکید کردند نافذ صبیح هنگام حمله در خودرو حضور نداشته و از این رو، احتمال دادند ارتش اسرائیل اطلاعات دقیقی درباره محل استقرار وی در اختیار نداشته است.

بر اساس این گزارش، نافذ صبیح از نیروهای باسابقه گردان‌های قسام به شمار می‌رود و پیش‌تر فرماندهی گردان‌های «التفاح» و «الدرج» را بر عهده داشته است. همچنین گفته می‌شود وی در عملیات اسارت سرباز اسرائیلی «آرون شائول» در جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ نقش مستقیم داشته؛ موضوعی که موجب ارتقای جایگاه او در ساختار فرماندهی قسام شد.

منابع فلسطینی همچنین می‌گویند صبیح از نزدیکان عزالدین الحداد و پیش از آن احمد الجعبری، فرمانده پیشین گردان‌های قسام، بوده و در طراحی و اجرای مجموعه‌ای از حملات علیه اهداف اسرائیلی مشارکت داشته است. به گفته این منابع، وی از اعضای نسل نخست گردان‌های قسام در نوار غزه محسوب می‌شود.

این حمله در حالی انجام گرفت که تهاجم هوایی و زمینی ارتش اشغالگر در مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد و علی‌رغم توافق اولیه گروه‌های فلسطینی با میانجی‌گران در شرم‌الشیخ در خصوص تحویل سلاح‌های گروه‌های مقاومت به کمیته ملی فلسطینی، اما لحظه‌ای این حملات متوقف نشده است.

در این میان وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹ فلسطینی در پی حملات ارتش اسرائیل به این منطقه به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس گزارش آماری روزانه این وزارتخانه، از مجموع شهدای ثبت‌شده در این بازه زمانی، ۱۸ نفر در حملات اخیر کشته شده‌اند و یک نفر دیگر نیز بر اثر شدت جراحات وارده در گذشته جان باخته است.

این وزارتخانه همچنین از زخمی شدن ۳۵ فلسطینی دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌شده و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به دلیل ناتوانی نیروهای امدادی و دفاع مدنی در دسترسی به مناطق هدف قرار گرفته، امکان انتقال پیکر یا نجات مجروحان فراهم نشده است.

بر اساس این گزارش، از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک هزار و ۲۵۰ فلسطینی در حملات اسرائیل به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۱۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۴ نفر از قربانیان از زیر آوار خارج شده است.

برچسب ها: قسام ، ترور ، اسرائیل
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